F1, Piastri investigato: partenza prima del via ufficiale dopo una bandiera rossa
Il pilota australiano della McLaren richiamato dai commissari FIA dopo le FP2 del GP d'Italia: è rientrato in pista prima del via ufficiale dopo la bandiera rossa esposta per l'escursione sulla ghiaia di Antonelli. Il leader del Mondiale è finiro sotto investigazione, ma è arrivata solo una reprimenda. Tutto il weekend del GP d'Italia è come sempre live su Sky e in streaming su NOW
Solo una reprimenda per Oscar Piastri dopo l'investigazione al termine della seconda sessione di prove libere a Monza. Il leader del Mondiale era stato convocato dai commissari dopo una presunta violazione a seguito di un'escursione sulla ghiaia di Kimi Antonelli nelle FP2. Una volta rimossa la monoposto dell'italiano, i piloti avevano ripreso il proprio programma, ma c’è chi lo ha fatto prima del tempo. Piastri per l'appunto: il pilota della McLaren è uscito dal proprio garage prima dell’indicazione della Direzione Gara. Si temeva una sanzione più pesante, ma è arrivato il solo richiamo.