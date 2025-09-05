Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

F1, Piastri investigato: partenza prima del via ufficiale dopo una bandiera rossa

mclaren

Il pilota australiano della McLaren richiamato dai commissari FIA dopo le FP2 del GP d'Italia: è rientrato in pista prima del via ufficiale dopo la bandiera rossa esposta per l'escursione sulla ghiaia di Antonelli. Il leader del Mondiale è finiro sotto investigazione, ma è arrivata solo una reprimenda. Tutto il weekend del GP d'Italia è come sempre live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP ITALIA: HIGHLIGHTS E CRONACA DELLE LIBERE 2

Solo una reprimenda per Oscar Piastri dopo l'investigazione al termine della seconda sessione di prove libere a Monza. Il leader del Mondiale era stato convocato dai commissari dopo una presunta violazione a seguito di un'escursione sulla ghiaia di Kimi Antonelli nelle FP2. Una volta rimossa la monoposto dell'italiano, i piloti avevano ripreso il proprio programma, ma c’è chi lo ha fatto prima del tempo. Piastri per l'appunto: il pilota della McLaren è uscito dal proprio garage prima dell’indicazione della Direzione Gara. Si temeva una sanzione più pesante, ma è arrivato il solo richiamo.

Formula 1: Altre Notizie

Piastri investigato, a Monza solo una reprimenda

mclaren

Il pilota australiano della McLaren richiamato dai commissari FIA dopo le FP2 del GP d'Italia: è...

Browning in pole: il racconto di F2 e F3

GP MONZA

Le qualifiche di F3 a Monza sorprendono con Rafael Camara penalizzato da un track limit e...

GP Monaco, ufficiale il rinnovo fino al 2035

L'ANNUNCIO

ll Gran Premio di Monaco rimarrà nel calendario di Formula 1 almeno fino al 2035. L'annuncio,...

Monza, il meteo per il GP d'Italia 2025

CHE TEMPO FA

Il meteo per la tre giorni in pista a Monza, dove si corre il sedicesimo appuntamento del...

Monza oltre la F1: accessibilità e sostenibilità

le iniziative

Al GP d’Italia non sarà solo azione in pista. Monza diventa palcoscenico di una Formula 1 che...
VAI ALLA SEZIONE

FORMULA 1: ALTRE NEWS