F1, GP Monaco: ufficiale il rinnovo, sarà nel calendario del Mondiale almeno fino al 2035

L'ANNUNCIO

ll Gran Premio di Monaco rimarrà nel calendario di Formula 1 almeno fino al 2035. L'annuncio, arrivato nel venerdì di Monza, estende il precedente accordo che era valido fino alla stagione 2031. l weekend è live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP ITALIA: LA DIRETTA DELLE PRIME LIBERE

La Formula 1 ha annunciato l'estensione dell'accordo con del Gran Premio di Monaco fino al 2035 incluso, sulla base dell'accordo esistente con l'Automobile Club di Monaco valido fino alla stagione 2031. "Il Gran Premio di Monaco - si legge nella nota ufficiale della F1 - è una delle gare più longeve di questo sport, essendo stato inserito nel calendario del Campionato del Mondo fin dall'anno inaugurale della Formula 1, il 1950, ha regalato ricordi unici, trionfi incredibili e a anche momenti dolorosi". Fin dagli albori, il Circuito di Monaco ha richiesto la massima abilità e concentrazione dai piloti e, grazie al suo fascino e alla sua cornice unica, la gara di Monte Carlo è riconosciuta come uno degli eventi sportivi più famosi al mondo.

