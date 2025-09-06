- 1.L. Norris
Formula 1, GP Monza: la diretta delle terze prove libere in Italia
Si torna in pista a Monza per la terza e ultima sessione di prove libere: ieri le FP1 alla Ferrari con Hamilton e le FP2 alla McLaren con Norris. Alle 16 sarà caccia grossa alla pole position: tutto live su Sky e in streaming su NOW
Amici di Sky, appassionati di F1, benvenuti o bentornati a Monza! Pronti a seguire nel Tempio della velocità la terze a ultima sessione di prove libere del GP d'Italia 2025: diretta sul canale 207 e qui in live streaming. Su i motori, si corre a casa nostra!
Cosa c'è da sapere prima di andare in pista
- Autodromo Nazionale di Monza
- Curve: 11
- Lunghezza: 5.793 m
- Inaugurato: 1950
- Giri del GP: 53
HAMILTON IN DUCATI. Il pilota della Ferrari, che è un grande amante anche delle moto, è arrivato all'Autodromo di Monza in sella a una Ducati. E ha subito ricevuto il caloroso saluto dei tifosi. Guarda il VIDEO.
METEO. Soleggiato con nuvole a tratti. Asciutto tutto il giorno. Vento leggero da sud. FP3: 26°C. Q: 26°C. Massima: 27°C.
Il record di vittorie è condiviso da Michael Schumacher e Lewis Hamilton: 5 a testa. Lewis ha raggiunto Schumacher nel 2018.
La nazione più vincente nel GP d’Italia è la Gran Bretagna a quota 21, seguita dal Brasile e dalla Germania a 10.
La Ferrari domina le statistiche dei team con 23 pole e 20 vittorie, record assoluti per un team in un circuito. Segue la McLaren con 12 pole e 11 vittorie.
FERRARI, LA 'MAREA ROSSA'. Tutto esautito da tempo per la gara di domenica a Monza: saranno oltre trecentotrenta mila i tifosi che arriveranno all'Autodromo di Monza per la tre giorni del GP d'Italia. Una passione enorme, soprattutto per la Ferrari. Qui gli scatti da non perdere. CLICCA QUI
ALPINE. Il team e Gasly ancora insieme, almeno fino al 2028. Nel venerdì del GP d'Italia, il team ha ufficializzato l'estensione del contratto del pilota francese. La scuderia transalpina (con base ad Enstone, Imghilterra) ha reso nota l’estensione contrattuale del pilota, confermando così con lui un progetto a lungo termine: Gasly è arrivato nella squadra nel nel 2023. I DETTAGLI
Power Unit e i team a rischio penalità: la situazione a oggi. E occhio alla McLaren... LA SITUAZIONE
WEEKEND A TUTTO GAS SU SKY! La F1 a Monza, la MotoGP a Barcellona, ma non solo. Un weekend ricchissimo attende gli appassionati di motorsport su Sky: la Superbike riparte dalla Francia, la MXGP dalla Turchia e il WEC sfreccia negli Stati Uniti. Qui il programma per non perdere nulla di un fine settimana ricchissimo live su Sky e in streaming su NOW. TUTTO IL PROGRAMMA NEI DETTAGLI
PRIME LIBERE. Sessione inaugurale a Monza chiusa con il miglior tempo di Hamilton su Ferrari in 1:20.117. Seconda l'altra Rossa di Leclerc, poi Sainz e Verstappen. Antonelli quinto davanti a Norris. II rookie Dunne e Aron in pista nelle FP1 al posto di Piastri (McLaren) e Colapinto (Alpine). CRONACA E TEMPI
SECONDE LIBERE. Norris su McLaren il più veloce: il britannico ha chiuso con il tempo di 1:19.878e una grande simulazione gara. Leclerc secondo su una Ferrari che aveva ottenuto il miglior tempo con Hamilton nelle FP1 (5° invece nelle FP2). Sainz terzo e quarto Piastri.
