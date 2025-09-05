Monza oltre la F1: il GP tra accessibilità e sostenibilità. LE INIZIATIVE

Al GP d’Italia non sarà solo azione in pista. Monza diventa palcoscenico di una Formula 1 che vuole correre veloce non solo sui circuiti di tutto il mondo, ma anche verso un futuro più verde, inclusivo e solidale. Qui tutti i dettagli. Il GP d'Italia, dal 5 al 7 settembre, LIVE su Sky e in streaming su NOW GUIDA TV: IL GP DI MONZA IN DIRETTA SU SKY

La Formula 1 si prepara a scendere in pista sul circuito di Monza per il Gran Premio d’Italia 2025 con un obiettivo di rendere il motorsport sempre più sostenibile, inclusivo e vicino al territorio. Il mondo del motorsport aveva compiuto passi importanti già nel 2024, quando l’introduzione del carburante sostenibile per l’aviazione aveva permesso di risparmiare oltre 8.000 tonnellate di CO₂. Un traguardo che va ad aggiungersi a una riduzione complessiva di 60.000 tonnellate di emissioni rispetto al 2018. Questi dati significativi sono accompagnati dall’aumento dell’uso di energie rinnovabili, infatti l’80% degli organizzatori dei round del Mondiale ha scelto fonti pulite, trend in crescita rispetto al 70% del 2023.

Monza tra natura e accessibilità Il weekend brianzolo sarà anche l’occasione per lanciare il "Biodiversity Village", un’iniziativa in collaborazione con la Forestale che valorizza la riforestazione portata avanti tutto l’anno. In occasione del Gran Premio d'Italia, il presidente della Formula 1 Stefano Domenicali parteciperà a una cerimonia simbolica dove verranno piantati 20 alberi, uno per ogni pilota. Il circus mosra anche grande attenzione al tema dell'accessibilità. Con l'aiuto di WeGlad, l’app ufficiale del GP d’Italia includerà una mappa interattiva per aiutare con gli spostamenti dei fan con disabilità: dalle rampe nei tunnel alle nuove tribune accessibili, fino alle piattaforme dedicate.

Lo sguardo al futuro Dal 2025 tutti i Gran Premi in Europa adotteranno dei sistemi di energia a basse emissioni, riducendo così del 90% l’impatto di aree come paddock e pit lane. Contemporaneamente, la Formula 1 guarda al futuro anche fuori dalla pista con il programma di borse di studio che garantirà a 50 studenti provenienti da contesti svantaggiati la possibilità di studiare, vivere e fare esperienza all’interno dei team. L’iniziativa educativa internazionale coinvolgerà 130.000 studenti in Brasile, India, Sudafrica e Regno Unito, promuovendo lo studio delle materie STEM.