Qualifiche di Formula 3 a Monza che alla vigilia sembrava dovessero essere una passerella per il brasiliano Rafael Camara , già vincitore del campionato con una tappa di anticipo sul calendario, e invece accade quel che non ci si aspetta. Il leader della stagione incespica in un track limit e nel format 'alla monegasca' (che divide in due gruppi i trenta piloti al via) rimane in coda a tutti , costretto a partire in entrambe le gare dal fondo dello schieramento e a rischio di compromettere la rincorsa al titolo a squadre della sua 'Trident', che ancora non si è scrollata di dosso l' insidia degli spagnoli della Campos . Il gesto di disappunto del Team Owner Maurizio Salvadori al muretto della squadra italiana, dopo l'annullamento del risultato cronometrico del brasiliano, la dice tutta sulla delusione e sulla tensione che regna nel box. In pole domenica partirà lo statunitense del Team Aix Benavides , non nuovo all'impresa, a proprio agio su tracciati veloci. Mentre dalla pole a griglia invertita di domani sarà il norvegese Stenshorne (Hitech) a prendere posto al palo. Ancora una volta miglior italiano in qualifica Brando Badoer (Prema) , costretto però a una corsa ad inseguimento.

F2, pole Browning e Fornaroli sfortunato

In Formula 2, invece, si procede come sempre, con tutte le monoposto in pista contemporaneamente, almeno per tredici minuti. Il tempo sufficiente perché venga esposta la bandiera rossa: fermo Shields all'ingresso della pit lane e fermo - purtroppo - anche Minì, dopo una violenta fiammata al posteriore, dovuta forse a un problema elettrico. Ennesimo imprevisto per il siciliano, la cui stagione è decisamente sfortunata, che sarà costretto a partire in entrambe le corse dalla seconda parte della griglia. A tredici minuti dal termine altra bandiera rossa: anche Fornaroli ha problemi di natura tecnica e la macchina si spegne in pista. E anche Lindblad ha problemi tornando al box. Nasce un sospetto su un difetto nell’aggiornamento di alcuni software della centralina. Alla ripartenza delle qualifiche Verschoor va rovinosamente in testa coda. La qualifica termina di fatto con Browning leader e in pole per la domenica, davanti allo stesso olandese e Dunne in terza fila. Fornaroli conserva la quinta fila e partirà domani dalla prima, grazie all'inversione dei primi dieci in griglia.