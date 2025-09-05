Esplora tutte le offerte Sky
F1, GP Monza: il meteo e le temperature dal circuito in Italia

CHE TEMPO FA

Il meteo per la tre giorni in pista a Monza, dove si corre il sedicesimo appuntamento del Mondiale. Venerdì di libere nel segno del bel sole a partire da mezzogiorno, e per il resto del weekend? Qui tutte le previsioni. Domenica la gara alle 15: tutto live su Sky e in streaming su NOW

GUIDA TV: IL GP D'ITALIA IN DIRETTA SU SKY

Un weekend atteso, un weekend che porterà all'Autodromo di Monza oltre trecentomila persone per godersi lo spettacolo della Formula 1. Ma che tempo farà? Qui, nel dettaglio, cosa attenderci per la tre giorni del GP d'Italia: le previsioni e le temperature per ciascuna sessione.

Il meteo per le prove libere del GP Italia a Monza

Miglioramento nelle prime ore del mattino con pioggia in direzione est. Per lo più nuvoloso al mattino, poi soleggiato da mezzogiorno. Condizioni asciutte per le sessioni di F1. Vento leggero da sud-ovest. FP1: 26°C. FP2: 26°C. Massima: 27°C.

Le previsioni per libere e qualifiche al GP di Monza

Soleggiato con nuvole a tratti. Asciutto tutto il giorno. Vento leggero da sud. FP3: 26°C. Q: 26°C. Massima: 27°C.

 

Il meteo per il GP d'Italia 2025 a Monza

Prevalentemente soleggiato con nubi alte passeggere. Condizioni asciutte per tutto il giorno. Vento leggero da sud. GP: 27°C. Massima: 27°C.

