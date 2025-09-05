Gasly: "Monza per me sarà sempre speciale, ma sogno un'altra vittoria in F1"

Monza non è un posto qualsiasi per Pierre Gasly. Non solo perché abita a Milano, ma anche - e soprattutto - perché qui, cinque anni fa, ha vinto il suo primo Gran Premio di Formula 1 con AlphaTauri. Oggi il pilota francese corre con Alpine ma il ricordo di quella vittoria è ancora impresso nella sua mente. Le sue parole a Sky Sport Insider