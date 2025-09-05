Leclerc: "Siamo veloci, possiamo giocarcela"

Esplora tutte le offerte Sky
Leclerc dopo le libere del GP Monza: "Siamo veloci, possiamo giocarcela""

ferrari

Charles Leclerc analizza la prima giornata di libere a Monza, chiusa con il 2° tempo: "La nostra vettura non è stata molto costante nei run, ma si è dimostrata veloce. Sarà una qualifica serrata e penso che possiamo giocarcela". Tutto il weekend del GP d'Italia è come sempre live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP MONZA: HIGHLIGHTS LIBERE

Un secondo tempo a una manciata di millesimi da Lando Norris che infiamma Monza: così Charles Leclerc si prende sulle spalle la Ferrari dopo il venerdì di libere del GP d'Italia. 

Leclerc: "Vettura poco costante ma veloce"

"La nostra vettura oggi non è stata la più costante nei run sia a basso che ad alto carico di carburante, ma è stata veloce, che è meglio rispetto ad avere la situazione opposta. Abbiamo del lavoro da fare sul giro secco per estrarre il massimo domani e per migliorare la nostra costanza di prestazione. Penso che sarà una qualifica molto serrata, come è stato lo scorso anno su questa pista. Per ora le cose sono andate abbastanza bene e credo che domani avremo la possibilità di giocarcela".

