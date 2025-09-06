Il pilota francese, arrivato nel team nel 2023, sarà con la scuderia di Enstone (almeno) fino al 2028: "Da quando sono entrato a far parte del team, ho sempre pensato che questo fosse il posto giusto per il futuro". Briatore: "Preparati alla nuova era della F1". Il Mondile nel frattempo corre a Monza: il GP live su Sky e in streaming su NOW

Alpine e Gasly ancora insieme, almeno fino al 2028 . Nel venerdì del GP d'Italia , il team ha ufficializzato l'estensione del contratto del pilota francese . La scuderia transalpina (con base ad Enstone, Imghilterra) ha reso nota l’estensione contrattuale del pilota, confermando così con lui un progetto a lungo termine: Gasly è arrivato nella squadra nel nel 2023.

"Sono entusiasta di affidare il mio futuro a lungo termine ad Alpine. Come francese, in particolare, guidare per una casa automobilistica francese mi rende molto orgoglioso . Da quando sono entrato a far parte del team nel 2023, ho sempre pensato che questo fosse il posto giusto per il futuro ".

Briatore, executive advisor: "Preparati alla nuova era della F1

"Da quando sono tornato nel team, ho sempre sottolineato quanto sia importante costruire e accrescere la competitività del BWT Alpine Formula One Team. Siamo ben preparati per la nuova era della Formula 1, che inizierà nel 2026, e ora abbiamo il nostro pilota principale confermato per accompagnarci nel futuro. Pierre è stato una risorsa immensa per il team durante questo periodo difficile. Sono rimasto molto colpito dal suo atteggiamento, dalla sua dedizione e dal suo talento e non vediamo l'ora di proseguire questo progetto insieme per molto tempo".