MERCATO PILOTI

Il pilota francese, arrivato nel team nel 2023, sarà con la scuderia di Enstone (almeno) fino al 2028: "Da quando sono entrato a far parte del team, ho sempre pensato che questo fosse il posto giusto per il futuro". Briatore: "Preparati alla nuova era della F1". Il Mondile nel frattempo corre a Monza: il GP live su Sky e in streaming su NOW

GUIDA TV

Alpine e Gasly ancora insieme, almeno fino al 2028. Nel venerdì del GP d'Italia, il team ha ufficializzato l'estensione del contratto del pilota francese. La scuderia transalpina (con base ad Enstone, Imghilterra) ha reso nota l’estensione contrattuale del pilota, confermando così con lui un progetto a lungo termine: Gasly è arrivato nella squadra nel nel 2023.

Le parole di Gasly dopo il rinnovo: "Ho sempre pensato che fosse il posto giusto"

"Sono entusiasta di affidare il mio futuro a lungo termine ad Alpine. Come francese, in particolare, guidare per una casa automobilistica francese mi rende molto orgoglioso. Da quando sono entrato a far parte del team nel 2023, ho sempre pensato che questo fosse il posto giusto per il futuro".

 

Briatore, executive advisor: "Preparati alla nuova era della F1

"Da quando sono tornato nel team, ho sempre sottolineato quanto sia importante costruire e accrescere la competitività del BWT Alpine Formula One Team. Siamo ben preparati per la nuova era della Formula 1, che inizierà nel 2026, e ora abbiamo il nostro pilota principale confermato per accompagnarci nel futuro. Pierre è stato una risorsa immensa per il team durante questo periodo difficile. Sono rimasto molto colpito dal suo atteggiamento, dalla sua dedizione e dal suo talento e non vediamo l'ora di proseguire questo progetto insieme per molto tempo".

