All'ultimo giro Tramnitz (MP) resiste ai tentativi di attacco di Bilinski e Stenshorne e vince la Sprint. Giusti taglia la strada a Tsolov e lo manda in testa coda. Camara, dodicesimo attende fiducioso e come lui anche Stromsted, decimo. Perché una eventuale penalità ai danni di Leon e Giusti potrebbe modificare ulteriormente la classifica alle spalle di Boya (sesto). Il weekend di Monza è live su Sky e in streaming su NOW F1, GP ITALIA: LA DIRETTA DELLE TERZE LIBERE

E' di Tim Tramnitz il successo nella Sprint Race della Formula 3 a Monza. Con la pole conquistata dallo statunitense Benavides (Aix), si chiude la stagione delle qualifiche della Formula 3 2025, l’ultima inversione stagionale della griglia consente a Van Hoepen (ART) e Stenshorne (Hitech) di partire davanti nella gara Sprint. La sorpresa più grande arriva dal neo campione della categoria, il brasiliano Camara (Trident), costretto dai track limits a prendere il via dall’ultimo posto dello schieramento in entrambe le gare. Piazzamenti non eccellenti in griglia per i tre alfieri della Trident, costretti a superlavoro per garantire punti utili alla causa del team, in lotta con la Campos per il titolo a squadre. Al via subito decisi Van Hoepen e Taponen, ma Stenshorne ha tenuto la testa. Fuori subito Domingues e gran lungo di Inthraphuvasak, tamponato da Benavides, al quale vengono inflitti 10” di penalità. Al primo giro è già Safety Car.

Nella battaglia per la classifica a squadre, il solo Tsolov (Campos) è in zona punti, ottavo. Si riparte al quinto giro. Alle spalle di Stenshorne ora c’è Tim Tramnitz. Al settimo giro Wurz scavalca Tsolov e si pone in decima posizione. E poi in nona. Intanto vengono inflitti 10” di stop and go a Lacorte per infrazione dietro alla Safety Car. A metà corsa il nuovo leader è Tramnitz. Al quattordicesimo passaggio, alle spalle del tedesco - nell’ordine - ci sono Stenshorne, Bilinski, Van Hoepen. Alle loro spalle Leon allarga e spinge Wurz su Badoer.