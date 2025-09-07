Monza, attesa e speranza: il GP LIVE alle 15

Atto decisivo a Monza, dove dalla pole scatterà la Red Bull di Verstappen. Sogni e speranze Ferrari affidate al quarto posto di Leclerc, mentre Hamilton è chiamato alla rimonta dopo essere scivolato in decima posizione per la penalità incassata in Olanda. Sesta casella al via per Antonelli. Il via alle 15, qui quello che c'è da sapere prima della partenza: circuito, giri del GP, gomme, meteo e tutte le ultime news. Tutto live su Sky e in streaming su NOW

Tutto pronto all'Autodromo di Monza per il GP d'Italia, sedicesima prova del Mondiale 2025. A scattare davanti a tutti sarà Verstappen su Red Bull, che ieri ha conquistato la 45^ pole positione della sua carriera, la seconda a Monza; dietro al campione del mondo i due McLaren Norris e Piastri, poi la Ferrari di Leclerc, al quale sono principalmente affidati sogni e speranze dei tifosi della Rossa. Terza fila Mercedes con Kimi Antonelli 6°. Scatterà 10° Hamilton con la seconda SF-25 a causa delle 5 posizioni di penalità da scontare dopo l'Olanda. Riuscità a rimontare nella prima Monza da pilota di Maranello? Il team, intanto, nel paddock ha scaldato i presenti nelle prime ore del mattino con una 'mega foto' di gruppo. Gara in salita anche per Gasly, l'Alpine ha coumunicato che il driver francese partirà dalla pit lane. La gara live alle 15 su Sky e in streaming su NOW