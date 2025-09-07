Monza, attesa e speranza: il GP LIVE alle 15

Formula 1, oggi il GP Monza: orari tv e ultime newsF1, ULTIME NEWS
Atto decisivo a Monza, dove dalla pole scatterà la Red Bull di Verstappen. Sogni e speranze Ferrari affidate al quarto posto di Leclerc, mentre Hamilton è chiamato alla rimonta dopo essere scivolato in decima posizione per la penalità incassata in Olanda. Sesta casella al via per Antonelli. Il via alle 15, qui quello che c'è da sapere prima della partenza: circuito, giri del GP, gomme, meteo e tutte le ultime news. Tutto live su Sky e in streaming su NOW
GRIGLIA DI PARTENZA - LA DOMENICA DA SOGNO SU SKY: PROGRAMMA
Tutto pronto all'Autodromo di Monza per il GP d'Italia, sedicesima prova del Mondiale 2025. A scattare davanti a tutti sarà Verstappen su Red Bull, che ieri ha conquistato la 45^ pole positione della sua carriera, la seconda a Monza; dietro al campione del mondo i due McLaren Norris e Piastri, poi la Ferrari di Leclerc, al quale sono principalmente affidati sogni e speranze dei tifosi della Rossa. Terza fila Mercedes con Kimi Antonelli 6°. Scatterà 10° Hamilton con la seconda SF-25 a causa delle 5 posizioni di penalità da scontare dopo l'Olanda. Riuscità a rimontare nella prima Monza da pilota di Maranello? Il team, intanto, nel paddock ha scaldato i presenti nelle prime ore del mattino con una 'mega foto' di gruppo. Gara in salita anche per Gasly, l'Alpine ha coumunicato che il driver francese partirà dalla pit lane. La gara live alle 15 su Sky e in streaming su NOW
GP Italia, il programma oggi in diretta su Sky Sport F1
- Ore 8.10: F3 – Feature Race
- Ore 9.40: F2 – Feature Race
- Ore 11.40: Porsche Super Cup – Gara
- Ore 13: Kimi’s Room
- Ore 13.30: Paddock Live
- Ore 15: F1 - Gara
- Ore 17: Paddock Live
- Ore 17.30: Debriefing
- Ore 18: Notebook
- Ore 18.15: Race Anatomy
Cosa c'è da sapere prima di andare in pista
- Autodromo Nazionale di Monza
- Curve: 11
- Lunghezza: 5.793 m
- Inaugurato: 1950
- Giri del GP: 53
Le gomme Pirelli a Monza
La C3 come Hard, la C4 come Medium e la C5 come Soft, esattamente come lo scorso anno, quando la pista era stata appena riasfaltata. Dopo dodici mesi di utilizzo, l'asfalto avrà inevitabilmente subito un processo di invecchiamento, ma ciò non dovrebbe incidere in maniera sostanziale sul ventaglio di strategie possibili sul circuito che richiede il carico aerodinamico più basso di tutta la stagione.
Il meteo per la gara di Monza
Prevalentemente soleggiato con nubi alte passeggere. Condizioni asciutte per tutto il giorno. Vento leggero da sud. GP: 27°C. Massima: 27°C.