Monza, attesa e speranza: il GP LIVE alle 15

Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Formula 1, oggi il GP Monza: orari tv e ultime news

F1, ULTIME NEWS

Atto decisivo a Monza, dove dalla pole scatterà la Red Bull di Verstappen. Sogni e speranze Ferrari affidate al quarto posto di Leclerc, mentre Hamilton è chiamato alla rimonta dopo essere scivolato in decima posizione per la penalità incassata in Olanda. Sesta casella al via per Antonelli. Il via alle 15, qui quello che c'è da sapere prima della partenza: circuito, giri del GP, gomme, meteo e tutte le ultime news. Tutto live su Sky e in streaming su NOW

GRIGLIA DI PARTENZA  - LA DOMENICA DA SOGNO SU SKY: PROGRAMMA

Tutto pronto all'Autodromo di Monza per il GP d'Italia, sedicesima prova del Mondiale 2025. A scattare davanti a tutti sarà Verstappen su Red Bull, che ieri ha conquistato la 45^ pole positione della sua carriera, la seconda a Monza; dietro al campione del mondo i due McLaren Norris e Piastri, poi la Ferrari di Leclerc, al quale sono principalmente affidati sogni e speranze dei tifosi della Rossa. Terza fila Mercedes con Kimi Antonelli 6°. Scatterà 10° Hamilton con la seconda SF-25 a causa delle 5 posizioni di penalità da scontare dopo l'Olanda. Riuscità a rimontare nella prima Monza da pilota di Maranello? Il team, intanto, nel paddock ha scaldato i presenti nelle prime ore del mattino con una 'mega foto' di gruppo. Gara in salita anche per Gasly, l'Alpine ha coumunicato che il driver francese partirà dalla pit lane. La gara live alle 15 su Sky e in streaming su NOW

GP Italia, il programma oggi in diretta su Sky Sport F1

  • Ore 8.10: F3 – Feature Race
  • Ore 9.40: F2 – Feature Race
  • Ore 11.40: Porsche Super Cup – Gara
  • Ore 13: Kimi’s Room
  • Ore 13.30: Paddock Live
  • Ore 15: F1 - Gara
  • Ore 17: Paddock Live
  • Ore 17.30: Debriefing
  • Ore 18: Notebook
  • Ore 18.15: Race Anatomy

Cosa c'è da sapere prima di andare in pista

  • Autodromo Nazionale di Monza
  • Curve: 11
  • Lunghezza: 5.793 m
  • Inaugurato: 1950
  • Giri del GP: 53

Le gomme Pirelli a Monza

 La C3 come Hard, la C4 come Medium e la C5 come Soft, esattamente come lo scorso anno, quando la pista era stata appena riasfaltata. Dopo dodici mesi di utilizzo, l'asfalto avrà inevitabilmente subito un processo di invecchiamento, ma ciò non dovrebbe incidere in maniera sostanziale sul ventaglio di strategie possibili sul circuito che richiede il carico aerodinamico più basso di tutta la stagione.

Il meteo per la gara di Monza

Prevalentemente soleggiato con nubi alte passeggere. Condizioni asciutte per tutto il giorno. Vento leggero da sud. GP: 27°C. Massima: 27°C.

Formula 1: Altre Notizie

F3, a Inthraphuvasak la Feature. Titolo a Campos

MONZA

Inthraphuvasak vince la seconda gara a Monza, Tsolov secondo: questo basta a consentire al team...

Monza, il meteo per il GP d'Italia 2025

CHE TEMPO FA

Il meteo a Monza, dove si corre il sedicesimo appuntamento del Mondiale. Prevalentemente...

Monza, attesa e speranza: il GP LIVE alle 15

F1, ULTIME NEWS

Atto decisivo a Monza, dove dalla pole scatterà la Red Bull di Verstappen. Sogni e speranze...

GP Monza, la gara LIVE alle 15 su Sky

GUIDA TV

Attesa finita, oggi in pista per una delle gare più attese della stagione di Formula 1. Alle 15...

Notebook, il post GP Monza in LIVE STREAMING

IL POST GARA

Il commento post al Gran Premio d'Italia con 'Notebook'. Le analisi, le interviste e le curiosità...
VAI ALLA SEZIONE

FORMULA 1: ALTRE NEWS