Sul traguardo piomba per primo sotto la bandiera a scacchi Luke Browning (Hitech), davanti a Durksen (Aix) e Marti (Campos).

La Formula 2 saluta Monza con il successo di Browning nella Feature Race, con Durksen e Marti che con lui salgono sul podio del GP 'Italia. Dopo la splendida vittoria di ieri (e l’ennesima penalità inflitta a Dunne), Leonardo Fornaroli (Invicta) è sempre più leader del campionato di Formula 2. Sulla griglia della Feature Race di Monza il campione uscente della F3 2024 parte dalla quarta fila, alle spalle proprio dell’irlandese e di Browning (Hitech), schierato al palo. Tutti i piloti optano per le supersoft. Finestra programmata intorno al settimo giro per il pit obbligatorio. Parte solo dall’ottava fila invece Gabriele Minì (Prema). Allo spegnimento dei semafori c’è grande caos alla frenata della prima fila. Il primo leader della corsa è Browning. Saltano un po' di bandelle, Martins fa saltare quella anteriore sinistra della monoposto di Fornaroli.

Al quarto giro Goethe passa in testa alla gara. Fornaroli scivola in undicesima posizione. Si fermano Goethe e Crawford, torna leader Browning. Dopo un giro si ferma Verschoor. All’ottavo giro Dunne viene violentemente tamponato da Linblad (10” di penalità) e vola fuori pista. Safety Car e tutti al pit. Si riparte all’undicesimo giro, anzi no. Mentre ci si lancia per la ripartenza Shields va fuori pista e più avanti -alla prima curva- Lindblad blocca le ruote e centra in pieno Stanek. Safety Car ancora. Si ricomincia al quattordicesimo. In testa Borwning, Fornaroli è quinto, Minì è settimo. Fornaroli attacca, Durksen diventa leader, intanto Meguetounif arriva lunghissimo e si gira. Ed è ancora Safety Car.