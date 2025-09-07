F2, GP Italia: Browning vince la Feature Race di Monza. I RISULTATIGP ITALIA
Sul traguardo piomba per primo sotto la bandiera a scacchi Luke Browning (Hitech), davanti a Durksen (Aix) e Marti (Campos). Oggi la F1 alle 15: live su Sky e in streaming su NOW
La Formula 2 saluta Monza con il successo di Browning nella Feature Race, con Durksen e Marti che con lui salgono sul podio del GP 'Italia. Dopo la splendida vittoria di ieri (e l’ennesima penalità inflitta a Dunne), Leonardo Fornaroli (Invicta) è sempre più leader del campionato di Formula 2. Sulla griglia della Feature Race di Monza il campione uscente della F3 2024 parte dalla quarta fila, alle spalle proprio dell’irlandese e di Browning (Hitech), schierato al palo. Tutti i piloti optano per le supersoft. Finestra programmata intorno al settimo giro per il pit obbligatorio. Parte solo dall’ottava fila invece Gabriele Minì (Prema). Allo spegnimento dei semafori c’è grande caos alla frenata della prima fila. Il primo leader della corsa è Browning. Saltano un po' di bandelle, Martins fa saltare quella anteriore sinistra della monoposto di Fornaroli.
Al quarto giro Goethe passa in testa alla gara. Fornaroli scivola in undicesima posizione. Si fermano Goethe e Crawford, torna leader Browning. Dopo un giro si ferma Verschoor. All’ottavo giro Dunne viene violentemente tamponato da Linblad (10” di penalità) e vola fuori pista. Safety Car e tutti al pit. Si riparte all’undicesimo giro, anzi no. Mentre ci si lancia per la ripartenza Shields va fuori pista e più avanti -alla prima curva- Lindblad blocca le ruote e centra in pieno Stanek. Safety Car ancora. Si ricomincia al quattordicesimo. In testa Borwning, Fornaroli è quinto, Minì è settimo. Fornaroli attacca, Durksen diventa leader, intanto Meguetounif arriva lunghissimo e si gira. Ed è ancora Safety Car.
Al diciassettesimo giro si riparte e questa volta è Fornaroli ad andare lungo alla prima curva, dove perde una posizione. Al diciannovesimo passaggio Browning torna in testa. Al ventesimo giro Fornaroli si riprende la quinta piazza. Al ventitreesimo anche Minì guadagna una posizione ed è sesto, poi la perde tre giri più tardi attaccato da Beganovic. Sul traguardo piomba per primo sotto la bandiera a scacchi Luke Browning (Hitech), davanti a Durksen (Aix) e Marti (Campos): “Dopo aver perso qui il campionato di Formula 3 un anno fa per pochi punti, quest’anno mi sono ripreso qualcosa grazie al buon lavoro della squadra. Non credo di avere mai perso una gara partendo dalla pole, questo mi dà una importante conferma in vista delle prossime gare, ma essere andato bene qui non garantisce nulla per il futuro…”. In classifica rimane leader Leonardo Fornaroli, con 21 punti di vantaggio proprio su Browning. Invicta ancora leader fra i team.