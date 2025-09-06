Una domenica incredibile su Sky Sport

Si inizia subito dopo pranzo, alle 14.00, con la MotoGP per una delle gare più attese della stagione sul circuito di Barcellona. Il Gran Premio di Catalunya in diretta su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno e in streaming su NOW . A seguire, alle 15.00, la Formula 1 con il Gran Premio d'Italia , a Monza, su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e in streaming su NOW . Appuntamento chiave della stagione e con un posto speciale nel cuore dei tifosi Ferrari.

Italbasket e Ital...tennis

L'Italia del basket ha raggiunto gli ottavi di finale agli Europei e domenica 7 settembre, alle 17.30, affronterà la Slovenia. La partita sarà in diretta su Sky Sport Basket, Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Neanche il tempo di riprendersi e sarà il momento di tifare un italiano in finale allo US Open. Questa volte non servirà stare svegli di notte per vedere giocare il numero uno del tennis mondiale. Jannik Sinner in campo per difendere il titolo all'Arthur Ashe contro Carlos Alcaraz dalle 20.00. Il tutto da seguire in diretta su su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Sull'orario di fine partita, non garantiamo.