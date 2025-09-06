Una domenica incredibile su Sky Sport

Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Una domenica incredibile, da seguire tutta in diretta su Sky Sport! Il programma completo

guida tv

Domenica 7 settembre sarà un giorno imperdibile da passare su Sky Sport senza soluzione di continuità. Dalla MotoGP con l'attesissimo Gran Premio di Catalunya, alla gara di Formula 1 sul circuito di Monza, dall'ottavo di finale dell'Eurobasket che vedrà l'Italia sfidare la Slovenia a, dulcis in fundo, la finale dello US Open. Orari e canali per non perdere neanche un momento

F1, GP D'ITALIA: QUALIFICHE LIVE

Difficile perderseli

  • ore 14.00: MotoGPGrand Premio di Catalunya, Gara su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno e in streaming su NOW
  • ore 15.00: Formula 1Grand Premio d’Italia, Gara su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e in streaming su NOW
  • ore 17.30: Eurobasket, Ottavo di Finale, Italia-Slovenia su Sky Sport Basket, Sky Sport Uno e in streaming su NOW
  • ore 20.00: US Open, Finale, Sinner-Alcaraz su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Le due attesissime gare di MotoGP e Formula 1

Si inizia subito dopo pranzo, alle 14.00, con la MotoGP per una delle gare più attese della stagione sul circuito di Barcellona. Il Gran Premio di Catalunya in diretta su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno e in streaming su NOW. A seguire, alle 15.00, la Formula 1 con il Gran Premio d'Italia, a Monza, su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Appuntamento chiave della stagione e con un posto speciale nel cuore dei tifosi Ferrari.

Italbasket e Ital...tennis

L'Italia del basket ha raggiunto gli ottavi di finale agli Europei e domenica 7 settembre, alle 17.30, affronterà la Slovenia. La partita sarà in diretta su Sky Sport Basket, Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Neanche il tempo di riprendersi e sarà il momento di tifare un italiano in finale allo US Open. Questa volte non servirà stare svegli di notte per vedere giocare il numero uno del tennis mondiale. Jannik Sinner in campo per difendere il titolo all'Arthur Ashe contro Carlos Alcaraz dalle 20.00. Il tutto da seguire in diretta su su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Sull'orario di fine partita, non garantiamo.

Domenica 7 settembre, la programmazione su Sky Sport

  • ore 13.00: World Athletics Continental Tour, Beijing su Sky Sport Max
  • ore 13.00: Motocross MXGP Turchia, Gara 1 su Sky Sport Mix
  • ore 14.00: Grand Premio di MotoGP Catalunya, Gara su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno
  • ore 15.00: Grand Premio di F1 d’Italia, Gara su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K
  • ore 15.30: WorldSBK Round di Francia, Race 2 su Sky Sport Max
  • ore 16.00: Motocross MXGP Turchia, Gara 2 su Sky Sport Max
  • ore 16.00: Premier Padel P1 Madrid, Finale femminile su Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix
  • ore 18.00: Premier Padel P1 Madrid, Finale maschile su Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix
  • ore 17.30: Eurobasket, Ottavo di Finale, Italia-Slovenia su Sky Sport Basket, Sky Sport Uno
  • ore 19.30: MLB, NY Yankees-Toronto su Sky Sport 257
  • ore 19.50: WEC USA su Sky Sport Arena         
  • ore 20.00: US Open, Singolare Maschile - Finale su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno
  • ore 20.45: Diretta Gol European Qualifiers Sky Sport Calcio

Tennis: Altre Notizie

Una domenica incredibile su Sky Sport

guida tv

Domenica 7 settembre sarà un giorno imperdibile da passare su Sky Sport senza soluzione di...

Sabalenka-Anisimova, la finale LIVE alle 22 su Sky

us open

Ultimo atto a New York del torneo femminile: Aryna Sabalenka a caccia del bis, Amanda Anisimova...

Sinner in finale! Auger-Aliassime battuto in 4 set

us open

Jannik Sinner torna in finale a New York grazie al successo su Felix Auger-Aliassime con il...

È più forte Sinner o Alcaraz? Il giudizio di Nadal

Tennis

Lo spagnolo ha parlato in un'intervista a 'The Athletic' di Sinner e...

Alcaraz in finale, Djokovic battuto in 3 set

us open

Carlos Alcaraz è in finale allo US Open. Il numero 2 al mondo ha sconfitto al termine di una...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS