Inthraphuvasak vince la seconda gara a Monza, Tsolov secondo: questo basta a consentire al team Campos di aggiudicarsi il titolo a squadre 2025. Leon del team Prema chiude terzo.

Con la vittoria di Inthraphuvasak nella Feature Race di Monza si chiude la stagione della Formula 3. Il suo successo e il secondo posto di Tsolov consentono al team Campos di aggiudicarsi il titolo per squadre (quello piloti era già andato a Camara). Dopo la pioggia di penalità che ha stravolto l’ordine d’arrivo della Gara Sprint di Formula 3 offrendo a Bilinski (Rodin) un insperato successo, a Monza la categoria minore delle propedeutiche si schiera per l’ultima Feature della stagione con i fari puntati sul duello nel campionato a squadre fra il team Trident e il team Campos, dopo che il brasiliano Camara (malinconicamente posizionato in ultima piazzola) si è aggiudicato con un evento di anticipo il campionato piloti. Al via parte forte Benavides (Aix) e conquista la testa della corsa, mentre rimane vittima di un contatto Wurz e viene mandata in pista la Safety Car, con Tramnitz che rientra a cambiare il musetto danneggiato nell’incidente con l’austriaco.

Si riparte al terzo giro. Ugochukwu sorpassa Benavides, che poi si riprende la leadership. A metà del quarto giro va in testa coda Barrichello, altra Safety Car. Nuova partenza al settimo di ventidue giri. Inthraphuvasak cede la posizione a Leon (aveva tagliato al secondo giro), ma ne perde due, dovendo far passare anche il compagno di squadra Tsolov. Davanti commette un grave errore Ugochukwu che si gira sulla ghiaia, altra Safety Car. E nuovo via all’undicesima tornata. Al tredicesimo giro Tsolov prende la testa. Ma Benavides risponde. Dietro Zagazeta tampona Inthraphuvasak e poi si tocca con Stenshorne (che fora) e perde l’ala anteriore in un’escursione. Due Campos secondo e terzo, risalgono in sesta posizione Stromsted e in decima Camara. Nono Boya. Il brasiliano insegue fino a riportarsi in quinta posizione. Proprio davanti a Stromsted.

Ma sul traguardo piombano in parata nell’ordine Inthraphuvasak e Tsolov e questo basta a consentire al team Campos di aggiudicarsi il titolo a squadre 2025. Un risultato completato dal nono posto di Boya. A nulla è servita la furiosa rimonta dei due piloti Trident: la squadra italiana ha perso la sfida per undici punti appena. Un titolo ciascuno per i due team più forti del campionato. Italiani così così: Badoer quattordicesimo, Marinangeli solo diciannovesimo. Merita una menzione particolare invece Nicola Lacorte che ha accusato un calo di potenza all’ultimo passaggio, a poche curve dal termine, quando era dodicesimo e vicinissimo alla zona punti, dopo aver tenuto in ritmo altissimo e avere anche realizzato un giro veloce.