La griglia di partenza del GP di Monza

Max Verstappen conquista la 45^ pole della carriera, la seconda a Monza: dietro al campione del mondo i due McLaren Norris e Piastri, poi la Ferrari di Leclerc. Terza fila Mercedes con Kimi Antonelli 6°. Scatterà 10° Hamilton con la seconda Rossa a causa delle 5 posizioni di penalità da scontare dopo l'Olanda. Ecco la griglia di partenza. Il GP d'Italia è live domenica alle 15 live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP D'ITALIA: HIGHLIGHTS QUALIFICHE