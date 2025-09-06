La griglia di partenza del GP di Monza

Esplora tutte le offerte Sky
Formula 1, la griglia di partenza del Gp Monza

COSì AL VIA fotogallery
21 foto

Max Verstappen conquista la 45^ pole della carriera, la seconda a Monza: dietro al campione del mondo i due McLaren Norris e Piastri, poi la Ferrari di Leclerc. Terza fila Mercedes con Kimi Antonelli 6°. Scatterà 10° Hamilton con la seconda Rossa a causa delle 5 posizioni di penalità da scontare dopo l'Olanda. Ecco la griglia di partenza. Il GP d'Italia è live domenica alle 15 live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP D'ITALIA: HIGHLIGHTS QUALIFICHE

