La Williams ha chiesto la revisione della penalità a Sainz per il contatto con Lawson a Zandvoort. I commissari si riuniranno il 12 settembre in videoconferenza per valutare se ci sono nuovi elementi utili, come previsto dal regolamento FIA. L'incidente, giudicato colpa dello spagnolo, ha riaperto il dibattito sulle regole dei sorpassi, che secondo molti andrebbero chiarite

La Williams ha presentato una richiesta di revisione sulla penalità ricevuta da Carlos Sainz per l'incidente con Liam Lawson a Zandvoort (nel VIDEO). I commissari sportivi del GP d'Olanda si riuniranno venerdì 12 settembre per esaminare la richiesta. L'incidente, avvenuto alla curva 1 con il pilota della Racing Bulls, era stato giudicato colpa dello spagnolo, che aveva ricevuto una penalità di dieci secondi . L'udienza , in videoconferenza, sarà divisa in due fasi : nella prima si valuterà se la Williams ha presentato nuovi elementi significativi per giustificare la revisione, come previsto dall'articolo 14.3 del Codice Sportivo Internazionale Fia. Se ammessi, si passerà alla seconda fase, dedicata alla possibile revisione della sanzione.

Sainz-Lawson, il contatto in curva riaccende il dibattito sulle regole

L'incidente tra i due piloti ha riacceso la discussione sulle attuali regole che disciplinano i sorpassi in pista, con la Williams che chiede maggiore chiarezza. Pur essendo la penalità inflitta a Sainz conforme al regolamento, molti l'hanno ritenuta troppo severa. Secondo le direttive Fia, chi attacca all'esterno deve avere l'asse anteriore della propria vettura davanti a quello dell'avversario nel punto di corda, per meritare lo spazio necessario in curva. Questo invece il verdetto dei commissari dopo il contatto: "L'asse anteriore della vettura 55 (Sainz) non era davanti a quello della vettura 30 (Lawson) al punto di corda della Curva 1. La vettura 55 ha cercato di mantenere la posizione esterna ma ha causato la collisione. Abbiamo stabilito che la vettura 30 aveva diritto alla traiettoria, ritenendo quindi la vettura 55 principalmente responsabile dell’impatto."