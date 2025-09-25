Grosjean torna su una F1: venerdì test con Haas

Cinque anni dopo, Romain Grosjean torna al volante di una Formula 1 . Il francese sarà infatti alla guida di una Haas 2023 per un test al Mugello in programma venerdì . Si tratta della prima volta su una monoposto di F1 dopo il grave incidente del GP del Bahrain del 2020 , quando la Haas del francese è stata avvolta dalle fiamme quando ha sfondato le barriere nel primo giro della gara, riportando gravi ustioni a entrambe le mani. Fu quello il suo 179° e ultimo Gran Premio. Grosjean ha poi gareggiato nella serie IndyCar in America , conquistando sei podi e tre pole position nel corso di quattro stagioni. Romain, che ha trascorso cinque stagioni in Haas tra il 2016 e il 2020, guiderà la VF-23 in un test TPC (Testing of Previous Car) . Non solo: il Team Principal, Ayao Komatsu , che era l'ingegnere di pista di Grosjean quando lavoravano insieme alla Lotus, tornerà a ricoprire il ruolo di suo ingegnere di pista proprio al Mugello.

Grosjean: "Che emozione tornare su una Formula 1"

"Sono incredibilmente grato a Gene Haas e ad Ayao Komatsu per avermi invitato a partecipare al TPC al Mugello - ha detto Grosjean - Dire che sono emozionato di tornare al volante di una monoposto di Formula 1 sarebbe naturalmente un eufemismo. Non riesco davvero a credere che siano passati quasi cinque anni, ma tornare e fare questa uscita con il mio vecchio team è davvero qualcosa di speciale. Sono emozionato di rivedere tutti, sono sicuro che passeremo un po' di tempo a ricordare i vecchi tempi, ma sono anche desideroso di essere utile per quanto riguarda l'agenda in pista con la VF-23: è fantastico che il team ora abbia il programma TPC come parte del suo sviluppo continuo. I miei figli avevano disegnato il mio casco per quello che doveva essere il mio ultimo Gran Premio ad Abu Dhabi nel 2020: finalmente potrò provarlo su una monoposto di Formula 1 venerdì".