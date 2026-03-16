Il pilota bolognese è tornato in Italia e ha raccontato le sue emozioni dopo aver vinto in Cina il suo primo gran premio di Formula 1 in carriera: "Ho ricevuto tantissimi messaggi, sorpreso da quello di Sinner, l'ho ringraziato. Tomba vuole conoscermi? Una leggenda, i miei genitori mi parlavano sempre di lui. Il Mondiale? Se farò tutto per bene si potrà raggiungere. Ma ora... datemi le mie tagliatelle!"

Andrea Kimi Antonelli è atterrato questo lunedì mattina all' aeroporto Marconi di Bologna dopo aver vinto il gran premio di Formula Uno in Cina. Ha raccontato dei moltissimi messaggi ricevuti. " Sono stato sorpreso dalla dedica di Jannick Sinner dopo Indian Wells, l'ho apprezzato molto è stato molto carino, l'ho ringraziato ", ha raccontato ai giornalisti presenti. Anche Alberto Tomba , un altro bolognese doc, ha detto di voler conoscere Kimi: "Lui è una leggenda, i miei genitori mi parlano spesso delle sue imprese e ovviamente sarebbe bello poterlo incontrare".

Le tagliatelle e il Mondiale

"La prima cosa che farò sarà mangiare un po' di tagliatelle…". Lo dice con un sorriso contagiante, Kimi Antonelli. Quello di un ragazzo bolognese di 19 anni che ha appena realizzato uno dei suoi sogni. Ma ce ne sono tanti altri, molto più grandi. E lui ne è consapevole: "Mi godrò questa vittoria e poi partirò per il Giappone. Sono veramente contento di aver riportato il tricolore sul gradino più alto del podio. E’ un punto d'inizio, spero di poter continuare così. Siamo sulla strada giusta, anche se non sarà facile. Mi sono tolto un peso, ma adesso c'è il prossimo step che è quello più grande e più difficile. Sono sicuro che se farò tutto bene, si potrà raggiungere".