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Kimi Antonelli torna a Bologna da vincitore: l'emozionante abbraccio con la mamma

Formula 1
©Ansa

Dopo il primo successo in Formula 1 della sua carriera, Kimi Antonelli è tornato in Italia, a Bologna. Ad accoglierlo, oltre ad una folla di tifosi e giornalisti, c'era anche la mamma Veronica, che ha abbracciato il figlio e ha commentato la grande impresa compiuta dal pilota italiano

ANTONELLI, LE LACRIME AL TERMINE DELLA GARA

Kimi Antonelli è stato il grande protagonista dell'ultimo weekend di Formula 1 in Cina, riportando il tricolore sul gradino più alto del podio di un Gran Premio dopo 20 anni dall'ultima volta (Giancarlo Fisichella in Malesia nel 2006). Nella giornata di lunedì 16 marzo, Kimi è tornato in Italia, atterrando nella sua Bologna. Una volta sceso dall'aereo, il pilota italiano si è riunito con mamma Veronica, che visibilmente emozionata ha abbracciato il figlio e ha concesso qualche dichiarazione ai giornalisti presenti: "È una cosa talmente grande e bella che non so cosa dire: è merito suo ed è merito della Mercedes. Durante la gara sono rimasta abbastanza tranquilla, ma quando l'ho visto piangere mi sono messa a piangere anche io, ma credo che sia normale".

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