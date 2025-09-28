la storia
Kubica e la passione per il bowling: quando nel 2008 mi stracciò in Giappone
Era il 2008 e in F1 Massa e Hamilton correvano per il titolo mondiale. Ma nel GP del Giappone a trionfare fu Alonso e subito dopo lo spagnolo arrivò Kubica. Poche ore dopo quella gara, io e Robert andammo a giocare a bowling. Niente di troppo strano, fino a quando Kubica non è stato fermato da due poliziotti e...
PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:Attivalo OraOppureAbbonatiVuoi saperne di più? Leggi le FAQ
Se sei già cliente sky TV
Sky Sport Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Nessun vincolo, disdici quando vuoi