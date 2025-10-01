Il pilota della Ferrari a Marina Bay ci arriva un po' più solo, dopo aver salutato per sempre l'amico fidato Roscoe i giorni scorsi. Ma è stata una sofferenza condivisa con tanti, tantissimi, che gli sono stati accanto e gli hanno manifestato sostegno. Ora dovrà trasformare il dolore in liberazione, per avere una motivazione in più. Il fine settimana della F1 è come sempre live su Sky e in streaming su NOW IL CALENDARIO DEL MONDIALE

A Singapore, con il cuore pesante ma per ritrovare anche automatisimi, adrenalina e perchè no, magari un parziale riscatto sportivo. Lewis Hamilton ci arriva un po' più solo, dopo aver salutato per sempre l'amico fidato Roscoe i giorni scorsi. Ma è stato un dolore condiviso con tanti, tantissimi, che forse lo ha fatto sentire un po' meno solo. Sicuramente nella sua perdita il sette volte campione del mondo ha lanciato un altro importante messaggio, verso il rispetto degli animali.

Si è sempre caricato con la vicinanza di chi gli sta intorno Lewis Hamilton, e in questi giorni di supporto ne ha ricevuto tanto. Ora dovrà trasformare il dolore in liberazione, su una pista tra l'altro dove qualcosa di speciale lo ha già compiuto, quando nel 2018 pennellò un giro da pole che in molti, lui stesso compreso, descrissero come magia pura. Il giorno dopo chiuse il cerchio vincendo. E' stata l'ultima vittoria, di quattro, per lui qui. L'unico Hamilton ad aver sempre corso tutte le edizioni di questo GP.