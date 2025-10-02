Con l’altra ragazza della Ferrari Driver Academy Aurelia Nobels la vediamo spesso accompagnare Lewis Hamilton e Charles Leclerc nei vari eventi di contorno del weekend, ripresi dai social della Scuderia Ferrari. I due campioni di F1 le fanno inevitabilmente ombra, eppure Maya Weug è l'unico pilota a vestire Ferrari a poter regalare una gioia a Maranello in questa stagione. 21 anni, papà olandese e mamma belga (proprio come Max Verstappen), Maya è seconda in F1 Academy, a due round dal termine del campionato femminile . In testa c’è la francese Doriane Pin che corre per Mercedes, ma sulla classifica pesa tremendamente il weekend negativo capitato a Weug in Canada, quando un problema tecnico sulla sua monoposto le ha di fatto compromesso tutto il fine settimana, tanto che da leader della classifica era precipitata a -37 dalla Pin. Una mazzata che poteva abbattere l'olandese, che invece nella tappa di casa a Zandvoort ha reagito alla grande, rimontando dall’ottavo al terzo posto nella gara a griglia invertita e dominando quella della domenica e riportandosi così a -20 dalla francese. Non pochi, con sole quattro gare ancora da disputare, ma nemmeno troppi se si guarda alle performance della ferrarista: due vittorie, altri 4 podi, soprattutto un modo di gareggiare entusiasmante, sempre combattiva nei duelli e lucida nei sorpassi . Molto più accorta Doriane Pin, atteggiamento che finora ha pagato (anche grazie al blackout sulla macchina dell’avversaria in Canada) ma per prendersi il titolo probabilmente ci vorrà qualcosa in più , a cominciare dalla qualifica, fondamentale a Singapore dove passare è quasi impossibile: sul giro secco finora meglio Weug con 2 pole, nessuna invece per Pin.

Per entrambe questa è la grande occasione e allo stesso tempo un punto di svolta: vincere il titolo garantirebbe un sedile in un'altra categoria (quantomeno il campionato inglese GB3) e magari continuare ad avere il sostegno di Ferrari/Mercedes, altrimenti il proseguimento della carriera si farebbe molto più complicato. Anche perché altre chances in F1 Academy non ne avranno: per regolamento si possono disputare al massimo due stagioni in questo campionato e Maya e Doriane sono arrivate alla fine del percorso. Per sostituirle Ferrari e Mercedes - come tutti i team di F1 che forniscono le livree alle monoposto e sostengono le ragazze della F1 Academy - si sono già mosse: la Mercedes ha già in casa il talento del futuro, la quindicenne spagnola Luna Fluxa mentre la Ferrari per l'anno prossimo ha puntato sulla sedicenne danese Alba Larsen. Al confronto Doriane e Maya, 21 anni entrambe, sono due veterane, ecco perché in ballo non c’è solo il titolo ma molto di più: l'anno scorso chiusero subito dietro la campionessa Abbi Pulling e quest'anno erano le naturali favorite. Pronostico rispettato: saranno loro a giocarsi il titolo nelle ultime due tappe, questo fine settimana a Singapore e poi il gran finale a Las Vegas.