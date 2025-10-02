F1 Academy a Singapore, si entra nel vivo della sfida Weug-Pinf1 academy
Tutto è pronto per il finale di stagione della F1 Academy: le ultime due tappe (la prima a Singapore, l'altra a Las Vegas) saranno decisive per il titolo. Pin è in testa alla classifica con 20 punti di vantaggio su Weug.
Con l’altra ragazza della Ferrari Driver Academy Aurelia Nobels la vediamo spesso accompagnare Lewis Hamilton e Charles Leclerc nei vari eventi di contorno del weekend, ripresi dai social della Scuderia Ferrari. I due campioni di F1 le fanno inevitabilmente ombra, eppure Maya Weug è l'unico pilota a vestire Ferrari a poter regalare una gioia a Maranello in questa stagione. 21 anni, papà olandese e mamma belga (proprio come Max Verstappen), Maya è seconda in F1 Academy, a due round dal termine del campionato femminile. In testa c’è la francese Doriane Pin che corre per Mercedes, ma sulla classifica pesa tremendamente il weekend negativo capitato a Weug in Canada, quando un problema tecnico sulla sua monoposto le ha di fatto compromesso tutto il fine settimana, tanto che da leader della classifica era precipitata a -37 dalla Pin. Una mazzata che poteva abbattere l'olandese, che invece nella tappa di casa a Zandvoort ha reagito alla grande, rimontando dall’ottavo al terzo posto nella gara a griglia invertita e dominando quella della domenica e riportandosi così a -20 dalla francese. Non pochi, con sole quattro gare ancora da disputare, ma nemmeno troppi se si guarda alle performance della ferrarista: due vittorie, altri 4 podi, soprattutto un modo di gareggiare entusiasmante, sempre combattiva nei duelli e lucida nei sorpassi. Molto più accorta Doriane Pin, atteggiamento che finora ha pagato (anche grazie al blackout sulla macchina dell’avversaria in Canada) ma per prendersi il titolo probabilmente ci vorrà qualcosa in più, a cominciare dalla qualifica, fondamentale a Singapore dove passare è quasi impossibile: sul giro secco finora meglio Weug con 2 pole, nessuna invece per Pin.
Per entrambe questa è la grande occasione e allo stesso tempo un punto di svolta: vincere il titolo garantirebbe un sedile in un'altra categoria (quantomeno il campionato inglese GB3) e magari continuare ad avere il sostegno di Ferrari/Mercedes, altrimenti il proseguimento della carriera si farebbe molto più complicato. Anche perché altre chances in F1 Academy non ne avranno: per regolamento si possono disputare al massimo due stagioni in questo campionato e Maya e Doriane sono arrivate alla fine del percorso. Per sostituirle Ferrari e Mercedes - come tutti i team di F1 che forniscono le livree alle monoposto e sostengono le ragazze della F1 Academy - si sono già mosse: la Mercedes ha già in casa il talento del futuro, la quindicenne spagnola Luna Fluxa mentre la Ferrari per l'anno prossimo ha puntato sulla sedicenne danese Alba Larsen. Al confronto Doriane e Maya, 21 anni entrambe, sono due veterane, ecco perché in ballo non c’è solo il titolo ma molto di più: l'anno scorso chiusero subito dietro la campionessa Abbi Pulling e quest'anno erano le naturali favorite. Pronostico rispettato: saranno loro a giocarsi il titolo nelle ultime due tappe, questo fine settimana a Singapore e poi il gran finale a Las Vegas.