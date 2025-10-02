McLaren ha ufficializzato la rescissione contrattuale con l'ormai ex pilota del programma Junior Alex Dunne, attualmente quinto all'esordio in F2. L'irlandese era arrivato a Woking un anno fa e, in questo 2025, aveva preso parte anche a diverse giornate di test TPC con la squadra oltre a due Fp1, in Austria e a Monza. Red Bull, con Helmut Marko, potrebbe essere alla finestra

Alex Dunne non è più un membro del McLaren Driver Development Programme. Il diciannovenne irlandese, attualmente quinto nel campionato di F2 alle spalle di Leonardo Fornaroli, Jack Crawford, Luke Browning e Richard Verschoor, era entrato nell'orbita del team di Woking poco dopo l'inizio della passata stagione, corsa in F3, prima di affermarsi in F2 dove ha esordito nel 2025 con il team Rodin e i colori papaya. Questa la comunicazione del team: "McLaren Racing ha concluso il contratto con Alex Dunne, membro del McLaren Driver Development Programme. È stato un piacere lavorare con Alex nell'ultimo anno e aver potuto contribuire al suo successo e alla sua crescita come pilota. La conclusione del rapporto avverrà con effetto immediato. Auguriamo ad Alex il meglio per la sua carriera".