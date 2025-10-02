Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

F2, McLaren rescinde il contratto con il pilota Junior Alex Dunne. Dettagli e retroscena

Formula 2

McLaren ha ufficializzato la rescissione contrattuale con l'ormai ex pilota del programma Junior Alex Dunne, attualmente quinto all'esordio in F2. L'irlandese era arrivato a Woking un anno fa e, in questo 2025, aveva preso parte anche a diverse giornate di test TPC con la squadra oltre a due Fp1, in Austria e a Monza. Red Bull, con Helmut Marko, potrebbe essere alla finestra

LA CONFERNZA PILOTI COMPLETA DI SINGAPORE

Alex Dunne non è più un membro del McLaren Driver Development Programme. Il diciannovenne irlandese, attualmente quinto nel campionato di F2 alle spalle di Leonardo Fornaroli, Jack Crawford, Luke Browning e Richard Verschoor, era entrato nell'orbita del team di Woking poco dopo l'inizio della passata stagione, corsa in F3, prima di affermarsi in F2 dove ha esordito nel 2025 con il team Rodin e i colori papaya. Questa la comunicazione del team: "McLaren Racing ha concluso il contratto con Alex Dunne, membro del McLaren Driver Development Programme. È stato un piacere lavorare con Alex nell'ultimo anno e aver potuto contribuire al suo successo e alla sua crescita come pilota. La conclusione del rapporto avverrà con effetto immediato. Auguriamo ad Alex il meglio per la sua carriera".

C'è un avvicinamento alla Red Bull dietro l'addio?

Dunne, oltre alla partecipazione in F2, nel 2025 ha disputato diverse giornate di test TPC (Testing Previous Cars) con monoposto McLaren delle scorse stagioni, oltre a due sessioni Fp1 al volante della MCL39, in Austria -chiusa al 4° posto-  e a Monza. Come riportato da Roberto Chinchero su Motorsport.com, dietro l'addio potrebbe esserci l'ipotesi di un avvicinamento al mondo Red Bull, con Helmut Marko che nei scorsi giorni non ha smentito l'interesse della squadra di Milton Keynes nei confronti del giovane irlandese. In McLaren non c'è la possibilità, quantomeno nell'immediato, di salire in F1 vista la giovane e vincente coppia formata da Oscar Piastri e Lando Norris, mentre Red Bull, che possiede anche Racing Bulls, potrebbe rappresentare un'opportunità. Con l'addio di Dunne, la McLaren saluta il secondo pilota junior consecutivo dopo Gabriel Bortoleto, passato da Woking ma oggi titolare con Sauber in Formula 1.

Formula 1: Altre Notizie

McLaren rescinde il contratto con Alex Dunne

Formula 2

McLaren ha ufficializzato la rescissione contrattuale con l'ormai ex pilota del programma Junior...

Leclerc: "Non aspetto miracoli, ma mai dire mai"

ferrari

Il pilota della Ferrari nella conferenza del giovedi a Marina Bay: "Pista ad alto carico, ma non...

GP Singapore, piloti in LIVE STREAMING alle 12.30

GUIDA TV

Da oggi a domenica 5 ottobre un nuovo weekend da non perdere su Sky con la Formula 1 che torna in...

Weug-Pin, si entra nel vivo della sfida

f1 academy

Tutto è pronto per il finale di stagione della F1 Academy: le ultime due tappe (la prima a...

Hamilton, il dolore una motivazione in più

Mara Sangiorgio
VAI ALLA SEZIONE

FORMULA 1: ALTRE NEWS