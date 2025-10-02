F2, McLaren rescinde il contratto con il pilota Junior Alex Dunne. Dettagli e retroscenaFormula 2
McLaren ha ufficializzato la rescissione contrattuale con l'ormai ex pilota del programma Junior Alex Dunne, attualmente quinto all'esordio in F2. L'irlandese era arrivato a Woking un anno fa e, in questo 2025, aveva preso parte anche a diverse giornate di test TPC con la squadra oltre a due Fp1, in Austria e a Monza. Red Bull, con Helmut Marko, potrebbe essere alla finestra
Alex Dunne non è più un membro del McLaren Driver Development Programme. Il diciannovenne irlandese, attualmente quinto nel campionato di F2 alle spalle di Leonardo Fornaroli, Jack Crawford, Luke Browning e Richard Verschoor, era entrato nell'orbita del team di Woking poco dopo l'inizio della passata stagione, corsa in F3, prima di affermarsi in F2 dove ha esordito nel 2025 con il team Rodin e i colori papaya. Questa la comunicazione del team: "McLaren Racing ha concluso il contratto con Alex Dunne, membro del McLaren Driver Development Programme. È stato un piacere lavorare con Alex nell'ultimo anno e aver potuto contribuire al suo successo e alla sua crescita come pilota. La conclusione del rapporto avverrà con effetto immediato. Auguriamo ad Alex il meglio per la sua carriera".
C'è un avvicinamento alla Red Bull dietro l'addio?
Dunne, oltre alla partecipazione in F2, nel 2025 ha disputato diverse giornate di test TPC (Testing Previous Cars) con monoposto McLaren delle scorse stagioni, oltre a due sessioni Fp1 al volante della MCL39, in Austria -chiusa al 4° posto- e a Monza. Come riportato da Roberto Chinchero su Motorsport.com, dietro l'addio potrebbe esserci l'ipotesi di un avvicinamento al mondo Red Bull, con Helmut Marko che nei scorsi giorni non ha smentito l'interesse della squadra di Milton Keynes nei confronti del giovane irlandese. In McLaren non c'è la possibilità, quantomeno nell'immediato, di salire in F1 vista la giovane e vincente coppia formata da Oscar Piastri e Lando Norris, mentre Red Bull, che possiede anche Racing Bulls, potrebbe rappresentare un'opportunità. Con l'addio di Dunne, la McLaren saluta il secondo pilota junior consecutivo dopo Gabriel Bortoleto, passato da Woking ma oggi titolare con Sauber in Formula 1.