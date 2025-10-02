Singapore, parola ai piloti: STREAMING alle 12.30

Diciottesimo appuntamento stagionale per la F1 che scende in pista sul circuito cittadino di Marina Bay per il Gran Premio di Singapore,da vivere in esclusiva su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Si parte oggi alle 12.30 con la conferenza stampa piloti. Venerdì doppia sessione di prove libere: la prima alle 11.30, la seconda alle 15. Sabato, alle 11.30, in programma la terza sessione di prove libere, mentre alle 15 partono le qualifiche. Domenica, alle 14, al via la gara in notturna