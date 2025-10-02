Singapore, parola ai piloti: STREAMING alle 12.30

Esplora tutte le offerte Sky
Via al diciottesimo appuntamento del Mondiale: dalle 12.30 la conferenza stampa dei piloti che potrete seguire in diretta sul canale 207 e qui in live streaming. Presenti Lando Norris (McLaren) e Charles Leclerc (Ferrari). Tutto il fine settimana della F1 è come sempre live su Sky e in streaming su NOW

CLICCA QUI SE NON VEDI IL LIVE STREAMING DALLE 12.30

in evidenza

DALLE 12.30 LA CONFERENZA DI SINGAPORE IN LIVE STREAMING

LIVE

Amici di Sky, appassionati di F1, il Mondiale è a Singapore: dalle 12.30 parola ai piloti con la consueta conferenza del giovedì. Diretta sul canale 207 e qui in live streaming

f1

Primo gruppo di piloti in conferenza:

  • Norris (McLaren)
  • Russell (Mercedes)
  • Ocon (Haas)

Secondo gruppo di piloti in conferenza:

  • Leclerc (Ferrari)
  • Hadjar (Racing Bulls)
  • Albon (Williams)

Cosa c'è da sapere prima di andare in pista

  • Nome circuito: Marina Bay Street Circuit
  • Lunghezza: 4,900 Km
  • Curve: 19
  • Giri del GP: 62
f1

I DETTAGLI SUL TRACCIATO. Quello di Marina Bay è uno dei tracciati più tortuosi del calendario. Lungo 4,940 chilometri, comprende 19 curve. Le modifiche introdotte nel 2023 ne hanno ridotto il numero (erano 23), trasformando la parte successiva alla curva 16 in un rettilineo di circa 400 metri di lunghezza.

Il Mondiale verso Singapore: il circuito di Marina Bay

L'AFALTO. Ha le stesse caratteristiche di quello delle strade cittadine limitrofe, con una rugosità molto bassa, e numerose sono anche le strisce della segnaletica che, in caso di pioggia, possono rappresentare un’insidia supplementare. Le vie di fuga sono limitate e le barriere di protezione sono molto vicine anche se la sede stradale è spesso piuttosto ampia.

Ci sono ben quattro zone DRS ma, come detto, i sorpassi sono rari. L’aumento della velocità massima nella pit-lane, salito da 60 a 80 km/h, non dovrebbe avere un impatto significativo sulla strategia, con la sosta singola praticamente obbligata. Le variabili imprevedibili possono essere le neutralizzazioni e le condizioni meteorologiche che, all’Equatore, sono molto mutevoli.

Le gomme per il fine settimana della F1 a Singapore

Nessun cambiamento rispetto allo scorso nella selezione delle mescole da asciutto: Pirelli ha infatti confermato la C3 come Hard, la C4 come Medium e la C5 come Soft per la gara di Marina Bay.

Quali gomme per la F1 a Singapore? SCOPRI tutti i dettagli

Tutto quello che c'è da sapere sul fine settimana di Marina Bay

Diciottesimo appuntamento stagionale per la F1 che scende in pista sul circuito cittadino di Marina Bay per il Gran Premio di Singapore,da vivere in esclusiva su Sky Sport Uno, Sky Sport F1Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Si parte oggi alle 12.30 con la conferenza stampa piloti. Venerdì doppia sessione di prove libere: la prima alle 11.30, la seconda alle 15. Sabato, alle 11.30, in programma la terza sessione di prove libere, mentre alle 15 partono le qualifiche. Domenica, alle 14, al via la gara in notturna

f1

Nel weekend in pista anche la F1 Academy

Tutto è pronto per il finale di stagione della F1 Academy: le ultime due tappe (la prima a Singapore, l'altra a Las Vegas) saranno decisive per il titolo. Pin è in testa alla classifica con 20 punti di vantaggio su Weug. 

Sai tutto sulla F1 Academy? Weug-Pin, si entra nel vivo della sfida a Singapore

Il nostro team per raccontarvi tutto sulla F1

Telecronaca affidata come di consueto a Carlo Vanzini, in cabina di commento con Marc Gené. Analisi tecniche con Roberto Chinchero, Ivan Capelli e Matteo Bobbi alla Sky Sport Tech Room. Approfondimenti pre e postgara con Davide Camicioli affiancato per la parte tecnica da Vicky Piria, con i collegamenti in diretta con Mara Sangiorgio, inviata ai box.

f1

L'imperdibile post gara è con Race Anatomy

L'approfondimento postgara è affidato a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara e le parole dei protagonisti.

f1

Cosa vedremo oggi in DIRETTA su Sky Sport F1 e in streaming

  • Ore 12.30: Conferenza stampa piloti / anche in Live Streaming su Skysport.it
  • Ore 16.15: Paddock Live Pit Walk
  • Ore 16.30: 4 amici al box – Kimi e Toto

Venerdì 3 ottobre

  • Ore 9.05: F1 Academy - Prove Libere
  • Ore 11.15: Paddock Live
  • Ore 11.30: F1 - Prove Libere 1
  • Ore 12.30: Paddock Live
  • Ore 12:55 F1 Academy - Qualifiche
  • Ore 14.45: Paddock Live
  • Ore 15: F1 – Prove Libere 2
  • Ore 16: Paddock Live
  • Ore 16.30: Paddock Live Show
  • Ore 17: Conferenza stampa Team Principal (differita)

Sabato 4 ottobre

  • Ore 8.55: F1 Academy – Gara 1
  • Ore 11.15: Paddock Live
  • Ore 11.30: F1 – Prove Libere 3
  • Ore 12.30: Paddock Live
  • Ore 14.15: Warm Up
  • Ore 14.30: Paddock Live
  • Ore 15.00: F1 - Qualifiche
  • Ore 16.15: Paddock Live
  • Ore 16.45: Paddock Live Show

Domenica 5 ottobre

  • Ore 9.20: F1 Academy – Gara 2
  • Ore 12.30: Paddock Live
  • Ore 14: F1 - Gara
  • Ore 16: Paddock Live Post-Gara
  • Ore 16.30: Debriefing
  • Ore 17: Notebook
  • Ore 17.15: Race Anatomy

Formula 1: Altre Notizie

GP Singapore, piloti in LIVE STREAMING alle 12.30

GUIDA TV

Da oggi a domenica 5 ottobre un nuovo weekend da non perdere su Sky con la Formula 1 che torna in...

Weug-Pin, si entra nel vivo della sfida

f1 academy

Tutto è pronto per il finale di stagione della F1 Academy: le ultime due tappe (la prima a...

Hamilton, il dolore una motivazione in più

Mara Sangiorgio

Obiettivo Vasseur: "Massimizzare il potenziale"

FERRARI

Il team principal della Ferrari verso la gara di Marina Bay: "E' sempre una delle prove più...
