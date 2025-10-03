Esplora tutte le offerte Sky
Come recita un post sui social ufficiali della F1, 'Nessuno è perfetto'. Max Verstappen, che nel fine settimana proverà a riaprire definitivamente la corsa per il titolo Mondiale, a Singapore però non ha mai vinto. È l'unico circuito dove non c'è mai riuscito, accadrà questa volta? Tutto il weekend della F1 è come sempre live su Sky e in streaming su NOW

Max Verstappen e Singapore, storia di un tabù che s'intreccia con una potenziale favola per il campione della Red Bull. Quello di Marina Bay, infatti, è l'unico circuito dove Verstappen non ha mai vinto. Dato che diventa più curioso o, se preferite, suggestivo il diciottesimo round di un campionato che potrebbe essere definitivamente riaperto in caso di un suo successo. Che poi sarebbe anche il terzo di fila dopo Monza e Baku. In McLaren fanno gli scongiuri, ma quando Max entra in modalità 'super' bisogna davvero stare in guardia. Ma quali sono stati i piazzamenti ottenuti dal pilota olandese a Singapore fino allo scorso Mondiale? Eccoli di seguito, stagione per stagione dal suo esordio in F1 nel 2015:

 

  • GP Singapore, Mondiale 2015 (Toro Rosso): 8°
  • GP Singapore, Mondiale 2016 (Red Bull): 6°
  • GP Singapore, Mondiale 2017 (Red Bull): fuori dopo un incidente
  • GP Singapore, Mondiale 2018 (Red Bull): 2°
  • GP Singapore, Mondiale 2019 (Red Bull): 3°
  • GP Singapore, Mondiale 2020 (Red Bull): 7°
  • GP Singapore, Mondiale 2021 (Red Bull): 5°
  • GP Singapore,Mondiale 2024 (Red Bull): 2°

