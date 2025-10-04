Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

F1, Leclerc e il team radio nelle qualifiche del GP Singapore: "Un weekend di m...."

ferrari

Una frase sintetica ma chiarissima del monegasco che via radio definisce il suo weekend di Singapore finora, dopo il settimo posto in qualifica. Domani la gara alle 14 live su Sky e in streaming su NOW

HIGHLIGHTS

Un messaggio stringato ma chiarissimo. Charles Leclerc non usa giri di parole e definisce un "weekend di m...." quello che sta affrontando con la Ferrari a Singapore. Il pilota monegasco, che ha chiuso delle complicate qualifiche con il settimo tempo, si è sfogato così via radio mentre era ancora in pista nel sabato di Marina Bay.

Formula 1: Altre Notizie

Leclerc via radio in qualifica: "Weekend di m...."

ferrari

Una frase sintetica ma chiarissima del monegasco che via radio definisce il suo weekend di...

GP Singapore, oggi qualifiche LIVE alle 15

GUIDA TV

Fino a domenica 5 ottobre un nuovo weekend da non perdere su Sky con la Formula 1 che è in pista...

Verstappen, tabù Singapore: mai vinto qui

LO SAPEVI CHE...

Come recita un post sui social ufficiali della F1, 'Nessuno è perfetto'. Max Verstappen, che nel...

Hamilton: "Visto progressi, segnali incoraggianti"

ferrari

Lewis Hamilton analizza il suo primo contatto con Singapore al volante della Ferrari: "Nel...

Leclerc: "Pole? Obiettivo è qualificarci bene"

ferrari

Charles Leclerc dopo il venerdì di Singapore: "Nel complesso è stata una giornata un po’...
VAI ALLA SEZIONE

FORMULA 1: ALTRE NEWS