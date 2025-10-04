F1, Leclerc e il team radio nelle qualifiche del GP Singapore: "Un weekend di m...."ferrari
Una frase sintetica ma chiarissima del monegasco che via radio definisce il suo weekend di Singapore finora, dopo il settimo posto in qualifica. Domani la gara alle 14 live su Sky e in streaming su NOW
Un messaggio stringato ma chiarissimo. Charles Leclerc non usa giri di parole e definisce un "weekend di m...." quello che sta affrontando con la Ferrari a Singapore. Il pilota monegasco, che ha chiuso delle complicate qualifiche con il settimo tempo, si è sfogato così via radio mentre era ancora in pista nel sabato di Marina Bay.