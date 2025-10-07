Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

F1, McLaren da 10: la rinascita e il punto di svolta a Singapore

costruttori 2025
Andrea Sillitti

Andrea Sillitti

©Getty

Dieci titoli Costruttori e una storia gloriosa che riparte da Singapore. La McLaren, rinata dopo anni di difficoltà grazie alla visione di Zak Brown, è tornata protagonista. Scelte strategiche vincenti e giovani talenti sotto la guida di Andrea Stella, ma la tensione tra Norris e Piastri dopo Singapore segna un possibile cambio di tono nella lotta per il titolo piloti. La F1 ritorna dal 17 al 19 ottobre LIVE su Sky e in streaming su NOW

F1, GLI HIGHLIGHTS DELLA GARA A SINGAPORE

È una McLaren da 10, come i titoli costruttori vinti, seconda solo a Ferrari nella storia della F1. Una storia iniziata da un pilota, Bruce McLaren, che poi ha attraversato varie fasi, anche molto critiche come nel 2020 quando è arrivata sull’orlo del fallimento. Fondamentale quest’uomo, Zak Brown, nel tirarla fuori dalla crisi trovando i giusti investitori e a rilanciarla, lui che ha iniziato il suo percorso nel motorsport comprandosi un go kart grazie ai soldi vinti da ragazzino alla ruota della fortuna.

Ma la fortuna nella rinascita McLaren c'entra poco...

È frutto di scelte azzeccatissime come quella di puntare sui talenti e sul team principal Andrea Stella, per riportarla ai fasti di un tempo. Rispetto all’epoca di Senna e Prost mancano la rivalità e le battaglie in pista, ma a Singapore forse è arrivato il punto di rottura: Piastri non ha mandato giù l’attacco duro di Norris in partenza e da ora in poi, nella sfida per il titolo piloti, il fair play probabilmente andrà a farsi benedire.

Formula 1: Altre Notizie

McLaren da 10, la rinascita e il punto di svolta

costruttori 2025

Dieci titoli Costruttori e una storia gloriosa che riparte da Singapore. La McLaren, rinata dopo...

Ferrari, rassegnazione e necessità di ripartire

Mara Sangiorgio

Lewis: "Grato per il sostegno, Ferrari ce la farà"

Ferrari

Con un post sul suo profilo Instagram Lewis Hamilton ha riflettuto non solo sul GP di Singapore,...

Russell come Lewis: riproduce foto vittoria 2018

sui social

George Russell ha voluto ricreare l'iconica foto di Lewis Hamilton dopo la sua vittoria a...

F1 a Singapore, tutte le repliche del GP su Sky

GLI ORARI

Non hai visto la gara di Singapore? Nessun problema! Sky resta in pista per permetterti di...
VAI ALLA SEZIONE

FORMULA 1: ALTRE NEWS