Dieci titoli Costruttori e una storia gloriosa che riparte da Singapore. La McLaren, rinata dopo anni di difficoltà grazie alla visione di Zak Brown, è tornata protagonista. Scelte strategiche vincenti e giovani talenti sotto la guida di Andrea Stella, ma la tensione tra Norris e Piastri dopo Singapore segna un possibile cambio di tono nella lotta per il titolo piloti.

È una McLaren da 10, come i titoli costruttori vinti , seconda solo a Ferrari nella storia della F1. Una storia iniziata da un pilota, Bruce McLaren , che poi ha attraversato varie fasi, anche molto critiche come nel 2020 quando è arrivata sull’orlo del fallimento. Fondamentale quest’uomo, Zak Brown , nel tirarla fuori dalla crisi trovando i giusti investitori e a rilanciarla, lui che ha iniziato il suo percorso nel motorsport comprandosi un go kart grazie ai soldi vinti da ragazzino alla ruota della fortuna.

Ma la fortuna nella rinascita McLaren c'entra poco...

È frutto di scelte azzeccatissime come quella di puntare sui talenti e sul team principal Andrea Stella, per riportarla ai fasti di un tempo. Rispetto all’epoca di Senna e Prost mancano la rivalità e le battaglie in pista, ma a Singapore forse è arrivato il punto di rottura: Piastri non ha mandato giù l’attacco duro di Norris in partenza e da ora in poi, nella sfida per il titolo piloti, il fair play probabilmente andrà a farsi benedire.