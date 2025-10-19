Esplora tutte le offerte Sky
F1, GP Usa: ufficiale, la gara di Austin nel calendario del Mondiale fino al 2034

IL RINNOVO

A poche ore dalla gara 2025 al 'CoTA', arriva l'ufficialità: il GP degli Stati Uniti resterà nel calendario del Mondiale di F1 (almeno) fino al 2034. E stasera la gara alle 21 live su Sky e in streaming su NOW

LA GRIGLIA DI PARTENZA - IL CALENDARIO DEL MONDIALE 2026

Il GP degli Stati Uniti confermato nel calendario della Formula 1. Un lungo rinnovo arrivato a poche ore dalla gara in Texas: il 'CoTA' di Austin sarà protagonista del Mondiale almeno fino al 2034. "Dal 2012, il Gran Premio degli Stati Uniti ha continuato a crescere in forza e popolarità e desidero ringraziare la città di Austin e la contea di Travis per averci ospitato", le prime parole di Stefano Domenicali, Ceo di Formula 1

Domenicali: "Ogni anno questo GP è un momento clou per i tifosi

"Ogni anno, l'evento al Circuit of the Americas si distingue come un vero e proprio momento clou per tifosi, piloti e team, attirando centinaia di migliaia di appassionati sostenitori che vengono ad assistere all'emozionante azione in pista e a immergersi nella vibrante energia del circuito e della città. Mentre la Formula 1 continua a crescere e prosperare negli Stati Uniti, siamo orgogliosi di estendere la nostra partnership con Bobby Epstein e il suo eccezionale team ad Austin, così come con il Governatore Abbott, la cui leadership è stata determinante nel sostenere lo sviluppo di questo sport in Texas e oltre. Entrambi hanno dimostrato un impegno incrollabile per la F1 e la loro visione e il loro investimento condivisi hanno svolto un ruolo fondamentale nel gettare le solide basi di cui ora godiamo negli Stati Uniti", ha spiegato Domenicali.

