Red Bull investigata e poi multata dai commissari per mancato rispetto dell'articolo 12.2.1.i del Codice Sportivo Internazionale FIA, mentre la RB21 era in griglia di partenza. Tutto nasce da una segnalazione della McLaren: qui i dettagli dell'episodio prima del via della gara texana. La F1 torna in Messico dal 24 al 26 ottobre: live su Sky e in streaming su NOW

Red Bull investigata e poi multata ad Austin. I commissari hanno convocato i rappresentanti del team di Milton Keynes per mancato rispetto dell'articolo 12.2.1.i del Codice Sportivo Internazionale FIA quando la RB21 era in griglia di partenza . Ma cosa è successo? C'è un antefatto per spiegare tutta questa vicenda che ruota attorno a Lando Norris della McLaren.

La soffiata McLaren dietro all'investigazione Red Bull

Norris aveva fatto posizionare una striscia adesiva sulla griglia per avere un punto di riferimento per la sua posizione di partenza. Un meccanico della Red Bull avrebbe invece rimosso questa striscia, causando a Norris la perdita dell’orientamento. La McLaren ha segnalato l'accaduto alla FIA e per questo la Red Bull si è dovuta presentare dai commissari. Tutto questo non ha portato a sanzioni sportive, ma a una multa di 50mila euro (con condizionale su 25.000 euro).