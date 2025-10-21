F2, Colton Herta nuovo pilota Hitech per il 2026: "Un'opportunità straordinaria"

Svelati i programmi completi di Colton Herta nel 2026: l'americano, ex IndyCar, correrà in F2 nel team Hitech, affiancando l'impegno a quello di test driver per il team Cadillac in F1. "Opportunità straordinaria. Mi aiuterà a crescere come parte della famiglia Cadillac F1", ha commentato il pilota, mentre soddisfatto è anche il CEO del team americano, prossimo al debutto in F1: "Passo naturale e importante nel suo percorso di crescita verso la F1" F1, GP USA: HIGHLIGHTS

Dopo aver ufficializzato la sua entrata in squadra in qualità di test driver, Cadillac F1 ha annunciato che nel 2026 Colton Herta correrà in Formula 2 con il team Hitech. L'americano, per anni legato al team Andretti in IndyCar, tornerà a correre in Europa dopo gli anni in F4, F3 brittanica ed Euroformula Open, con l'obiettivo di conquistare i punti necessari ad ottenere la Superlicenza, step necessario per raggiungere la Formula 1. "Gareggiando sugli stessi circuiti della Formula 1, la stagione di F2 2026 offrirà un’esperienza preziosa su alcuni dei tracciati più impegnativi del mondo, da Monaco e Spa-Francorchamps a Monza e Silverstone" si legge nel comunicato diffuso da Cadillac per ufficializzare la notizia, da tempo nell'aria. "Durante tutta la stagione, Herta continuerà a svolgere il ruolo di collaudatore Cadillac, contribuendo al programma di sviluppo del team sia al simulatore che in alcuni GP. La stretta coincidenza tra i calendari di F2 e F1 consentirà una perfetta integrazione le operazioni di gara Cadillac, garantendo che ogni weekend rappresenti un passo avanti nella sua crescita all'interno del progetto Formula 1 di Cadillac".

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Formula 2 (@formula2) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Herta: "F2 mi aiuterà a crescere come parte della famiglia Cadillac" Il pilota americano, per anni protagonista in IndyCar, ha commentato così l'annuncio del suo programma sportivo in vista del prossimo anno: "Sono incredibilmente entusiasta di unirmi ufficialmente alla Formula 2 per la stagione 2026. È un'opportunità straordinaria per sviluppare le mie capacità nelle corse europee e confrontarmi con alcuni dei migliori giovani piloti del mondo. Gareggiare negli stessi weekend della Formula 1 mi darà un'esperienza diretta di quell'ambiente e mi aiuterà a crescere come parte della famiglia Cadillac F1. Sono molto grato a Cadillac e Hitech per la loro fiducia e il loro supporto e non vedo l'ora di iniziare".