Ferrari, Antonio Fuoco sostituirà Hamilton nelle Fp1 del GP del Messico. I dettagliFerrari
Ferrari ha confermato che Antonio Fuoco scenderà in pista nelle Fp1 del GP del Messico, affiancando Charles Leclerc. L'italiano disputerà una delle quattro sessioni di prova destinate ai rookies come previsto da regolamento, e sostituirà Hamilton e non Leclerc perché il monegasco ha già ceduto la propria vettura a Dino Beganovic, giovane del Cavallino, in Bahrain e in Austria. Dopo Città del Messico ne rimarrà soltanto una da "smarcare"
Un italiano torna a guidare una Ferrari durante un fine settimana di Formula 1 dopo 16 anni: come confermato dalla Scuderia, Antonio Fuoco sostituirà Lewis Hamilton al volante della SF-25 nelle Fp1 del GP del Messico. Pilota ufficiale del Cavallino nelle competizioni Endurance e vincitore della 24 Ore di Le Mans nel 2024, Fuoco scenderà in pista affiancando Charles Leclerc come parte del suo programma da pilota di sviluppo della Scuderia. L'italiano, nonostante sia già sceso più volte in pista con una vettura di F1 durante sessioni di test privati, è considerato un debuttante e, per tale ragione, è stato scelto da Ferrari per disputare una delle quattro sessioni stagionali destinate ai rookies, come previsto da regolamento. Sedici anni fa, nel 2009, gli ultimi due italiani a scendere in pista furono Luca Badoer e Giancarlo Fisichella, entrambi in sostituzione di Felipe Massa dopo il grave incidente dell'Hungaroring.
Ecco perché sarà Hamilton a cedere il volante della SF-25
Il pilota italiano prenderà il posto di Lewis Hamilton perché l'inglese, finora, non ha ancora saltato nessuna sessione nell'arco della stagione al contrario quanto fatto da Charles Leclerc. Il monegasco, infatti, ha ceduto il volante della sua SF-25 in Bahrain e in Austria a Dino Beganovic, pilota della Scuderia Ferrari Driver Academy e attualmente impegnato in Formula 2 con il team Hitech. Dopo il Messico, poi, rimarrà solo una sessione da destinare a un debuttante, presumibilmente ad Abu Dhabi: in Brasile e Qatar tornerà la Sprint, con già solo una prova libera a disposizione per pilota, mentre sul cittadino di Las Vegas ci sarà verosimilmente la necessità di prendere confidenza con la pista turno dopo turno.