Un nuovo importante appuntamento per il mondiale 2025 di F1 che fa tappa all’ Autódromo Hermanos Rodríguez per il Gran Premio di Città del Messico . Il ventesimo GP della stagione, su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K , parte giovedì alle 21.30 con la conferenza stampa piloti. Venerdì prima sessione di prove libere alle 20.30 , mentre la seconda è in programma a mezzanotte . Sabato, alle 19.30 , la terza sessione di libere, preludio della lotta per la pole che scatta alle 23 . Domenica, alle 21 al via la gara .

La nostra squadra per raccontarvi tutta la F1

Telecronaca di Carlo Vanzini, in cabina di commento con Marc Gené. Analisi tecniche con Roberto Chinchero, Ivan Capelli e Matteo Bobbi alla Sky Sport Tech Room. Approfondimenti pre e postgara con Davide Camicioli affiancato per la parte tecnica da Vicky Piria, con i collegamenti in diretta con Mara Sangiorgio, inviata ai box. L’approfondimento post gara è affidato a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara e le parole dei protagonisti.



