F1, l'arrivo di Pato O'Ward al circuito con una giacca in perfetto 'stile GP Messico'

CHE LOOK!

Circuito di casa, gara di casa e una giacca perfetta per presentarsi ddavanti al proprio pubblico: il look eccentrico ma impeccabile per questo weekend di Pato O'Ward, sceso in pista venerdì con la McLaren nella prima sessone che ha visto ben nove rookie protagonisti. Tutto il fine settimana è come sempre live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP MESSICO: TERZE LIBERE LIVE

Il Messico addosso. Anzi, indosso per il pilota messicano Pato O'Word. Circuito di casa, gara di casa e una giacca perfetta del 26enne pilota di Monterrey per arrivare davanti al proprio pubblico all'Autodromo Hermanos Rodriguez: il look eccentrico ma impeccabile con una giacca con fiori e cactus per celebrare il venerdì di libere che lo ha visto protagonista nella prima sessione con altri otto rookie. Pato, che ha girato con la McLaren, ha chiuso con il 13° tempo in 1:19.680.

