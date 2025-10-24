F1, Antonio Fuoco al posto di Hamilton: i rookie in pista nelle Libere 1 del GP Messico
Nove rookie per nove team: da Antonio Fuoco per la Ferrari al padrone di casa Pato O'Ward su McLaren, ecco chi sono gli esordienti per le prime libere del GP Messico. La loro presenza è legata alla necessità ottemperare al regolamento che prevede di far correre quattro sessioni a stagione ai rookie. Tutto il fine settimana è come sempre live su Sky e in streaming su NOW
- FERRARI: Antonio Fuoco al posto di Lewis Hamilton al volante della SF-25 nelle FP1 del GP del Messico
- MERCEDES: Frederick Vesti, terzo pilota del team di Brackley, al volante della W16 al posto di George Russell.
- RED BULL: Max Verstappen sarà affiancato da Arvid Lindblad, attualmente in F2 e candidato a un futuro in F1.
- RACING BULLS: Ayumu Iwasa, giapponese impegnato in SuperFormula e terzo pilota Red Bull, in pista al posto di Isack Hadjar.
- WILLIAMS: il Junior Driver Luke Browning, in F2 con Hitech, affianca Carlos Sainz.
- ALPINE: Paul Aron, pilota di riserva della squadra francese, al posto di Franco Colapinto.
- HAAS: Rio Hirakawa, pilota di sviluppo della squadra americana, affianco a Oliver Bearman e al posto di Esteban Ocon.
- ASTON MARTIN: Jack Crawford, titolare in F2 con Dams e pilota di sviluppo del team, in psta con Lance Stroll.
- MCLAREN: il più atteso a Città del Messico? Il padrone di casa Pato O' Ward, in pista con il team di Woking.