Nove rookie per nove team: da Antonio Fuoco per la Ferrari al padrone di casa Pato O'Ward su McLaren, ecco chi sono gli esordienti per le prime libere del GP Messico. La loro presenza è legata alla necessità ottemperare al regolamento che prevede di far correre quattro sessioni a stagione ai rookie. Tutto il fine settimana è come sempre live su Sky e in streaming su NOW

