Ollie Bearman è stato protagonista di una gara fantastica a Città del Messico, chiusa ai piedi del podio al 4° posto battendo, tra gli altri, Piastri, le due Mercedes e Hamilton. Il britannico di scuola Ferrari si è poi commosso vedendo la sua famiglia piangere (di gioia) durante le interviste. Guarda il video dai social della Formula 1. La F1 torna in pista nel fine settimana del 9 novembre: il GP Brasile è live su Sky e in streaming su NOW

