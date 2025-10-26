Formula 1 2025, classifica piloti e costruttori dopo il GP Messico a Città del Messico
Il Mondiale di Formula 1 a quattro gare dal termine cambia padrone: Lando Norris supera il compagno Piastri ed è il nuovo leader del campionato con una lunghezza di vantaggio sull'australiano. Ferrari davanti a Mercedes nel Costruttori: il Cavallino torna 2° dietro alla McLaren già campione. La F1 torna in Brasile dal 7 al 9 novembre: live su Sky e in streaming su NOW
- Lando Norris domina il GP del Messico e diventa nuovo leader del Mondiale.
- Sul podio un super Leclerc, che regala il 7° podio alla Ferrari davanti a Verstappen. Quarto Bearman sulla Haas, poi Piastri, Antonelli, Russell e Hamilton, ottavo dopo aver scontato una penalità di 10'' per un duello con Max
- Ecco come cambiano le classifiche dopo il Messico
- McLaren 713 punti *
- Ferrari 356
- Mercedes 355
- Red Bull 346
- Williams 111
- RB 72
- Aston Martin 69
- Haas 62
- Kick Sauber 59
- Alpine 20