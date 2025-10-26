Offerte Sky
Formula 1 2025, classifica piloti e costruttori dopo il GP Messico a Città del Messico

Il Mondiale di Formula 1 a quattro gare dal termine cambia padrone: Lando Norris supera il compagno Piastri ed è il nuovo leader del campionato con una lunghezza di vantaggio sull'australiano. Ferrari davanti a Mercedes nel Costruttori: il Cavallino torna 2° dietro alla McLaren già campione. La F1 torna in Brasile dal 7 al 9 novembre: live su Sky e in streaming su NOW

Lando supera Piastri: le classifiche del Mondiale

F1, le classifiche del Mondiale 2025

Il Mondiale di Formula 1 è sempre più aperto dopo il Messico, con Norris nuovo leader davanti a...

Norris, leader da 10: le PAGELLE del GP Messico

Norris e Bearman da 10! Leclerc 8,5 sul secondo gradino del podio. Ecco le pagelle di Leo...

Max-Hamilton, ci risiamo: è duello da Far West!

Duello in stile 2021 tra Lewis Hamilton e Max Verstappen nel caotico GP del Messico. Al 6° giro...

Partenza alla messicana: succede di tutto al via!

Succede di tutto nella partenza del GP del Messico: Max Verstappen, scattato quinto come una...

    Leclerc, dalla pole alla dolorosa illusione

    Leclerc problema telaio, ma la pressione gomme...

    Scattato dalla pole e dopo aver condotto una prima parte di gara tenendo testa alle McLaren,...

    Non hai visto la gara dell'Hungaroring? Nessun problema! Sky resta in pista per permetterti di...