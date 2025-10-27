Che finale! E non solo in Messico ovviamente. Alla fine di una stagione che la McLaren sembrava aver cannibalizzato del tutto, la sfida per il costruttori è andata giustamente a loro con sei gare di anticipo, la lotta per il mondiale piloti non è mai stata così tirata e aperta da un altro finale thrilling famosissimo, quello tra Hamilton e Massa del 2008 deciso all’ultima curva dell’ultimo GP.

Fino all'ultima bandiera a scacchi

L’anno scorso a quattro gare dalla fine Verstappen aveva ad esempio 47 punti di vantaggio su Norris, ora il britannico, dopo un weekend a dir poco perfetto, è tornato a petto largo leader della classifica con un punto di vantaggio sul compagno Piastri e 36 sul quattro volte campione del mondo. Ultimamente l’australiano sta pagando carenza di velocità e passo soprattutto dove manca grip. In gara in Messico è sembrato di nuovo un po’ più veloce ma era anche contro macchine più lente. Su piste un po’ più semplici da interpretare, Piastri dovrà provare a rialzare testa e prestazioni altrimenti contro il Norris visto qui sarà difficile competere. Verstappen ha salvato un weekend che sembrava essere partito più che in salita ma comincia a farsi dura. Serve la perfezione, e un pizzico di fortuna per battere la McLaren e in Messico sono mancate entrambe, ma in Brasile, altro giardino suo, la caccia ripartirà. Anche tra chi sarà arbitro involontario di questo mondiale. La Ferrari brillante di queste ultime due gare può assolutamente esserlo, come la Mercedes, dipenderà dalle piste. Fino all’ultima bandiera a scacchi.