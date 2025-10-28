Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
il protagonista

Bearman l'orsetto fa già sognare la Ferrari

Leo Turrini

©Getty

Dopo il quarto posto in Messico anche Frederic Vasseur, non esattamente un tipo che regala complimenti, lo ha elogiato pubblicamente. Ormai Ollie Bearman, il “piccolo Orsetto” della Ferrari Driver Academy, è più di una promessa

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ