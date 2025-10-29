F2, Rafael Camara correrà per Invicta Racing nel 2026: "Pronto per questa sfida"

Un altro campione di Formula 3 si unisce a Invicta Racing dopo Gabriel Bortoleto e Leonardo Fornaroli: è Rafael Camara , pilota della S cuderia Ferrari Driver Academy che debutterà in Formula 2 nel 2026 . Il brasiliano, che vanta anche il titolo di Campione Europeo della Formula Regional nel 2024, salirà quindi di categoria, ultimo step prima del sogno Formula 1: "Sono molto orgoglioso di unirmi a Invicta Racing per la mia prima stagione in Formula 2", ha dichiarato Camara, come riportato dal sito web della Ferrari. " Negli ultimi anni questo team è diventato il punto di riferimento per ogni pilota che desidera correre in F2 , dimostrando più volte di saper far crescere i giovani talenti. Seguire le orme di Gabriel Bortoleto e Leonardo Fornaroli in questo percorso da campione di Formula 3 è un grande onore. Dopo una bellissima stagione in F3, mi sento pronto per la prossima sfida e non vedo l'ora di iniziare a lavorare con il team ".

Primo test ad Abu Dhabi al termine della stagione

Ad annunciare il passaggio di Camara in Formula 2 è stata Ferrari, che il brasiliano lo ha tra le fila della propria Academy da ormai quattro stagioni: "La Scuderia Ferrari Driver Academy è lieta di annunciare che Rafael Câmara farà il suo debutto in Formula 2 nel 2026 con il team Invicta Racing, dopo l'ottima stagione 2025 che lo ha visto conquistare il titolo di Campione FIA Formula 3 al primo tentativo. Il pilota brasiliano fa parte della Academy di Maranello dal 2022 e ha mostrato una costante crescita nel suo percorso in monoposto", si legge nella nota diffusa dalla Scuderia di Maranello. "Dopo aver vinto il titolo nel campionato europeo di Formula Regional nel 2024, Rafael ha dominato la stagione 2025 di Formula 3, conquistando quattro vittorie, cinque podi e cinque pole position, assicurandosi il titolo con una gara d’anticipo all'Hungaroring. Rafael comincerà la propria avventura con il team Invicta Racing nei test post-stagionali di Formula 2 ad Abu Dhabi, in preparazione alla stagione 2026".