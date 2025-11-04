Nome nuovo e non solo: cosa cambia per la Williams

Come annunciato sul sito ufficiale della scuderia, il main sponsor (la compagnia tech Atlassian), assumerà sempre di più un ruolo di primo piano nel team. Il nuovo nome della squadra, infatti, sarà Atlassian Williams F1 Team. A cambiare sarà anche il logo, che tornerà alle origini: sarà ripristinata la vecchia "W", con cui sir Frank Williams lanciò la sua squadra nel 1977. La scelta, come spiegato dal team principal James Vowles, mira a: "ricordare chi siamo, verso dove siamo indirizzati e riporta alla luce una storia leggendaria in F1, anche per gli spettatori che non hanno potuto vedere una Williams competitiva". Lo stesso Vowles aggiunge: "Come squadra, siamo ispirati dal nostro passato e abbiamo l'obiettivo di scrivere una nuova pagina vincente nella storia della Williams".