F1, novità Williams per il Mondiale 2026: cambia anche il nome

Il team Williams cambia pelle: nel 2026, ci saranno novità nel nome della squadra e nel logo. Si torna al passato, mantenendo lo sguardo orientato verso il futuro: ecco nei dettagli cosa cambia. Intanto, nel weekend, la F1 corre a Interlagos, tutto live dal 7 al 9 novembre su Sky e in streaming su NOW

Si sta per chiudere una stagione positiva per la Williams, attualmente al quinto posto nella classifica Costruttori. Nel frattempo, però, la squadra inglese sta già pensando al 2026 (non solo per gli importanti cambi regolamentari), con alcuni cambiamenti in vista. Tramite dei post sui social, è stato annunciato un cambio d'identità per la scuderia di Grove, che tornerà al passato.

 

Nome nuovo e non solo: cosa cambia per la Williams

Come annunciato sul sito ufficiale della scuderia, il main sponsor (la compagnia tech Atlassian), assumerà sempre di più un ruolo di primo piano nel team. Il nuovo nome della squadra, infatti, sarà Atlassian Williams F1 Team. A cambiare sarà anche il logo, che tornerà alle origini: sarà ripristinata la vecchia "W", con cui sir Frank Williams lanciò la sua squadra nel 1977. La scelta, come spiegato dal team principal James Vowles, mira a: "ricordare chi siamo, verso dove siamo indirizzati e riporta alla luce una storia leggendaria in F1, anche per gli spettatori che non hanno potuto vedere una Williams competitiva". Lo stesso Vowles aggiunge: "Come squadra, siamo ispirati dal nostro passato e abbiamo l'obiettivo di scrivere una nuova pagina vincente nella storia della Williams".

