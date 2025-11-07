Condizioni meteo in peggioramento nell'area di Interlagos, con un'allerta di 'livello 4' resa nota dalla FIA nel corso della giornata. La stessa Federazione ha poi invitato i team a chiudere i garage... La gara Sprint sabato alle 15 in diretta su Sky e in streaming su NOW

Condizioni meteo in peggioramento nella zona di San Paolo del Brasile e di Interlagos, dove il sabato della Formula 1 dovrebbe essere interessato da intense precipitazioni. La FIA, che già nelle ore precedenti aveva diramato un'allerta di 'lvello 4', la più alta, al termine delle qualifche ha comunicato ai team che 'a causa delle previste condizioni meteorologiche avverse, a tutte le squadre è consentito chiudere le porte dei garage". Una precauzione sembra preannunciare una giornata complicata.