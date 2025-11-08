Offerte Sky
F1, GP Brasile: i trofei per i primi tre classificati a Interlagos. FOTO

FOTO da X @F1

Realizzato con una combinazione di tecnologie innovative: stampa 3D e alluminio fuso, presenta anche un trattamento metallico e verniciato. La struttura è data da 10 strati di foglie che rappresentano i team di F1. Dall'alto si notano 12 foglie che richiamano l'immagine di un orologio, simbolo della corsa contro il tempo dei piloti in pista. Le pennellate del trofeo evocano i manti Tupinambá, le pétalas e anche lo skyline di San Paolo. F1 live su Sky e in streaming su NOW

Brasile, il vento allontana il rischio pioggia

Dopo la gara bagnata dello scorso anno, cosa dicono le previsioni meteo per il quart'ultimo round...

Sul podio del GP Brasile: i trofei per i primi tre

Realizzato con una combinazione di tecnologie innovative: stampa 3D e alluminio...

Sprint Race, tutti i vincitori: l'ALBO D'ORO

Max Verstappen è il pilota che ha vinto più Sprint Race di tutti: da quando è stato introdotto il...

Tra samba e F1, vi portiamo dentro il GP Brasile

I colori e la passione della terra di Ayrton Senna. La F1 è in Brasile e qui vi raccontiamo il...

Brasile, il poleman non ha mai vinto la Sprint

Il rischio 'gufata' c'è con questa statistica, ma la giovane storia della Sprint Race racconta...

    Leclerc, dalla pole alla dolorosa illusione

    Leclerc problema telaio, ma la pressione gomme...

    Scattato dalla pole e dopo aver condotto una prima parte di gara tenendo testa alle McLaren,...

    Ungheria, tutte le repliche del GP su Sky

    Non hai visto la gara dell'Hungaroring? Nessun problema! Sky resta in pista per permetterti di...