Norris, a Las Vegas il 150° GP con McLaren

F1, i piloti che hanno corso più GP con un team: Norris sale a 150 con McLaren. CLASSIFICA
Con la gara di Las Vegas, in cui parte in pole position, Lando Norris correrà la sua 150^ gara con la McLaren, salendo così al sesto posto di questa particolare classifica. Di seguito i piloti che hanno corso più GP con un team in Formula 1. Il GP di Las Vegas è live domenica alle 5 su Sky e in streaming su NOW
Dati di Michele Merlino
- GP con Mercedes: 246 (dal 2023 al 2024)
- GP con Red Bull: 207 (dal 2016 in corso)*
- GP con Ferrari: 179 (dal 1996 al 2006)
- GP con Ferrari: 151 (dal 2007 al 2018)
- GP con McLaren: 150 (dal 1996 al 2004)
- GP con McLaren: 149 (dal 2018 in corso)*
- GP con Ferrari: 147 (dal 2019 in corso)*
- GP con Haas: 145 (dal 2017 al 2024)
- GP con Ferrari: 139 (dal 2006 al 2013)
- GP con Mercedes: 136 (dal 2010 al 2016)
- GP con McLaren: 136 (dal 2010 al 2017)