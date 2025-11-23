Norris, a Las Vegas il 150° GP con McLaren

Offerte Black Friday
F1, i piloti che hanno corso più GP con un team: Norris sale a 150 con McLaren. CLASSIFICA

classifica fotogallery
11 foto

Con la gara di Las Vegas, in cui parte in pole position, Lando Norris correrà la sua 150^ gara con la McLaren, salendo così al sesto posto di questa particolare classifica. Di seguito i piloti che hanno corso più GP con un team in Formula 1. Il GP di Las Vegas è live domenica alle 5 su Sky e in streaming su NOW

Dati di Michele Merlino

HIGHLIGHTS QUALIFICHE - GRIGLIA DI PARTENZA

