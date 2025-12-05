Offerte Sky
F1 GP Abu Dhabi, il meteo del circuito a Yas Marina

CHE TEMPO FA fotogallery
5 foto

Previsioni e temperature per l'ultimo fine settimana del campionato 2025 di F1: nuvole sulle prime libere, massima attorno ai 29°C. Tutto il fine settimana sarà live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP ABU DHABI: DIRETTA LIBERE 1 - COMBINAZIONI PER IL TITOLO

