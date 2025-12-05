F1 GP Abu Dhabi, il meteo del circuito a Yas Marina
Previsioni e temperature per l'ultimo fine settimana del campionato 2025 di F1: nuvole sulle prime libere, massima attorno ai 29°C. Tutto il fine settimana sarà live su Sky e in streaming su NOW
F1, GP ABU DHABI: DIRETTA LIBERE 1 - COMBINAZIONI PER IL TITOLO
- È ancora il GP di Abu Dhabi a chiudere il campionato di Formula 1, una gara che si preannuncia più che emozionante con una sfida a tre per il titolo tra Norris, Verstappen e Piastri. Qui le indicazioni meteo e soprattutto le temperature con le quali dovranno fare i conti piloti e team.
- Più nuvoloso rispetto ai giorni precedenti.
- Vento debole da nord-ovest.
- Libere 1: 28°C.
- Libere 2: 26°C.
- Temperatura max: 29.
- Tempo soleggiato con nubi alte.
- Vento leggero da nord-ovest.
- Libere 3: 28°C.
- Qualifiche: 26°C.
- Temperatura max: 28°C
- Tempo soleggiato.
- Vento moderato da nord.
- GP: 26°C.
- Temperatura max: 26°C