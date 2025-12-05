F1 ad Abu Dhabi: come sono andati i rookie nelle FP1? Risultati e tempi
Nove rookie in pista nelle prime libere del GP di Abu Dhabi, ultima gara della stagione 2025 in cui si decide il Mondiale piloti. Hirakawa su Haaas è stato il più veloce (ha girato al posto di Ocon) con l'11° tempo. In Ferrari, Arthur Leclerc (che ha preso il posto di Hamilton) ha chiuso 16°. Tutto il fine settimana live su Sky e in streaming su NOW
- 11° in 1:24.934
- Team: Haas
- Ha girato al posto di Esteban Ocon
- 13° in 1:25.204
- Team: Alpine
- Ha girato al posto di Pierre Gasly
- 14° in 1:25.246
- Team: McLaren
- Ha girato al posto di Oscar Piastri
- 15° in 1:25.256
- Team: Red Bull
- Ha girato al posto di Yuki Tsunoda
- 16° in 1:25.360
- Team: Ferrari
- Ha girato al posto di Lewis Hamilton
- 17° in 1:25.475
- Team: Racing Bulls
- Ha girato al posto di Liam Lawson
- 18° in 1:25.490
- Team: Williams
- Ha girato al posto di Alexander Albon
- 19° in 1:25.889
- Team: Aston Martin
- Ha girato al posto di Lance Stroll
- 20° in 1:26.432
- Team: Aston Martin
- Ha girato al posto di Fernando Alonso