Formula 1, gli orari e dove vedere il GP Las Vegas in tvguida tv
Da giovedì 20 a domenica 23 novembre. la F1 in pista per la terzultima gara della stagione 2025 per il Gran Premio di Las Vegas: tutto in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Aggiornamenti continui anche su Sky Sport 24, Skysport.it e i canali social di Sky Sport
. In arrivo un nuovo weekend di F1 da non perdere su Sky e in streaming su NOW. Da domani, giovedì 20, a domenica 23 novembre, appuntamento in diretta esclusiva con il Gran Premio di Las Vegas, terzultimo GP della stagione da vivere su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K. Si parte nella notte tra giovedì e venerdì con la prima sessione di prove libere all’1.30, mentre la seconda sessione è prevista alle 5 del mattino. Nella notte tra venerdì e sabato la terza sessione all'1.30, mentre alle 5 del mattino scatta la lotta alla pole. Domenica, sempre alle 5, il semaforo verde della gara nell’iconico circuito cittadino notturno. Durante il weekend in Nevada in scena anche l’ultimo atto della F1 Academy, che decreterà chi tra Maya Weug e Doriane Pin vincerà il titolo.
La nostra squadra per raccontarvi tutta la F1
Telecronaca di Carlo Vanzini, in cabina di commento con Marc Gené. Analisi tecniche con Roberto Chinchero, Ivan Capelli e Matteo Bobbi alla Sky Sport Tech Room. Approfondimenti pre e postgara con Davide Camicioli affiancato per la parte tecnica da Vicky Piria, con i collegamenti in diretta con Mara Sangiorgio, inviata ai box. L'approfondimento postgara è affidato a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara e le parole dei protagonisti.
Le news su Sky Sport24 e Skysport.it
Per tutto il weekend continui aggiornamenti anche sul canale all news Sky Sport 24, su SkySport.it e sui canali social di Sky Sport con i risultati, gli highlights e tutti gli approfondimenti del fine settimana.
Tutto il programma del GP Las Vegas in dretta su Sky
- Giovedì 20 novembre
- Ore 12: Conferenza stampa Piloti (differita)
- Ore 12.30: Paddock Live Pit Walk
- Notte giovedì 20 - venerdì 21 novembre
- Ore 1.15: Paddock Live
- Ore 1.30: F1 - Prove Libere 1
- Ore 2.30: Paddock Live
- Ore 2.55: F1 Academy – Prove Libere
- Ore 4.45: Paddock Live
- Ore 5: F1 - Prove Libere 2
- Ore 6: Paddock Live
- Ore 6.25: F1 Academy – Qualifiche
- Ore 7.15: Paddock Live Show
- Ore 7.45: Conferenza stampa Team Principal (differita)
- Notte venerdì 21 – sabato 22 novembre
- Ore 1.15: Paddock Live
- Ore 1.30: F1 - Prove Libere 3
- Ore 2.30: Paddock Live
- Ore 3.10: F1 Academy – Gara 1
- Ore 4.15: Warm Up
- Ore 4.30: Paddock Live
- Ore 5: F1 – Qualifiche
- Ore 6.15: Paddock Live
- Ore 6.45: Paddock Live Show
- Ore 10, 13, 18, 21: F1 – Qualifiche (replica)
- Notte sabato 22 – domenica 23 novembre
- Ore 1.15: F1 Academy – Gara 2
- Ore 4: Paddock Live
- Ore 5: F1 - Gara
- Ore 7: Paddock Live
- Ore 7.30: Debriefing
- Ore 8: Notebook
- Ore 8.15: Race Anatomy
- Ore 9.15, 12, 14, 16.30, 20: F1 – Gara (replica)