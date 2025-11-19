Da giovedì 20 a domenica 23 novembre. la F1 in pista per la terzultima gara della stagione 2025 per il Gran Premio di Las Vegas: tutto in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Aggiornamenti continui anche su Sky Sport 24, Skysport.it e i canali social di Sky Sport

. In arrivo un nuovo weekend di F1 da non perdere su Sky e in streaming su NOW. Da domani, giovedì 20, a domenica 23 novembre, appuntamento in diretta esclusiva con il Gran Premio di Las Vegas, terzultimo GP della stagione da vivere su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K. Si parte nella notte tra giovedì e venerdì con la prima sessione di prove libere all’1.30, mentre la seconda sessione è prevista alle 5 del mattino. Nella notte tra venerdì e sabato la terza sessione all'1.30, mentre alle 5 del mattino scatta la lotta alla pole. Domenica, sempre alle 5, il semaforo verde della gara nell’iconico circuito cittadino notturno. Durante il weekend in Nevada in scena anche l’ultimo atto della F1 Academy, che decreterà chi tra Maya Weug e Doriane Pin vincerà il titolo.