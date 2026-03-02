Arrivano aggiornamenti importanti sulla prima gara della stagione in Formula 1. Travis Auld, Chief Executive Officer del GP Australia, ha parlato al canale Channel Nine dei problemi organizzativi legati all'arrivo dei team a Melbourne per l'inizio del Mondiale: "Stiamo parlando di squadre, piloti, personale di Formula 1, praticamente quasi mille persone che avevano già prenotato i voli e sarebbero dovute atterrare in Australia tra oggi e mercoledì hanno dovuto cambiare tutti i piani". Tuttavia, Auld ha rassicurato sulla regolare presenza dei team: "I piloti saranno qui, gli ingegneri saranno qui, i team principal saranno qui, sono loro ad aver avuto la priorità sugli arrivi e quindi non dovrebbe esserci nessuna sorpresa. Molti piloti e membri dello staff sono già a Melbourne, alcuni devono ancora arrivare, ma tutto sarà comunque pronto in tempo"