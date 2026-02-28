L'operazione congiunta di Stati Uniti e Israele ha un riflesso anche sulla Formula 1: spazi aerei chiusi e voli cancellati a complicare gli spostamenti di piloti e team verso l'Australia, dove la prossima settimana si correrà il primo GP della stagione. La Ferrari rimanda la partenza del personale che doveva imbarcarsi il 28 febbraio

Mondo con il fiato sospeso per un altro conflitto che si apre in Medio Oriente dopo l' operazione congiunta contro l’Iran avviata da Israele e Usa . Quanto sta accadendo nelle ultime ore, ha un riflesso dal punto di vista logistico anche sulla Formula 1 per la chiusura degli spazi aerei e dei conseguenti voli cancellati . Il Mondiale la prossima settimana correrà il suo primo gran premio della stagione in Australia e la situazione al momento appare complicata.

Attacco all'Iran, spazi aerei chiusi: spostamenti difficili per la F1. Ferrari rimanda la partenza

La chiusura degli spazi aerei ha conseguenze sulle rotte verso l'Australia e, molti voli sono stati cancellati. Una parte del team Ferrari non s'imbarcherà nella giornata di sabato 28 febbraio e chi doveva viaggiare oggi (le squadre partono sempre a scaglioni) è stato rimandato a casa: si sta provando a organizzare eventualmente un charter ma ovviamente si sta seguendo l'evoluzione degli eventi. Una situazione analoga coinvolge anche altri team di F1. Ma la situazione, al momento, appare critica soprattutto per i team (piloti e tutto l'entourage) delle categorie propedeutiche, Formula 2 e Formula 3: molti sono bloccati negli aeroporti di scalo. Problemi, però, anche per i top team.