Charles Leclerc e Alexandra Saint Mleux sposi: il VIDEO del matrimonio

VIDEO

Charles Leclerc e la sua Alexandra si sono sposati. Rito civile (per ora) a Monte-Carlo, dove dopo il 'sì' la coppia ha girato lungo su una Ferrari Testa Rossa. E tra una settimana per il pilota di Maranello il primo GP della stagione in Australia: tutto il Mondiale sarà in diretta su Sky e in streaming su NOW

Sogno d'amore coronato a Monte-Carlo. Festa grande per Charles Leclerc e per Alexandra Sainz Mleux che si sono sposati nel Principato, dove il pilota della Ferrari è nato nel 1997. Rito civile (per ora), e dopo il 'sì' i due sposi hanno girato con una Ferrari 250 Testa Rossa. Il tutto alla vigilia di un altro appuntamento molto importante: tra una settimana, infatti, il pilota di Maranello sarà impegnato nel primo GP della stagione di Formula 1 in Australia.

L'annuncio del matrimonio lo scorso novembre

Charles e Alexandra si frequentano dal 2023 (a fine 2022 il pilota aveva annunciato la fine di un'altra relazione con Charlotte Sine) e le nozze erano state annunciato da Leclerc a novembre dello scorso anno. Con un romantico post su Instagram, il ferrarista aveva annunciato il felice evento, mentre al dito dell'allora fidanzata, in una foto, era apparso diamante difficile da non notare...

Alexandra Saint Mleux, la sua storia d'amore con Leclerc

Spesso la vediamo in tutta la sua raffinatezza nei paddock dei Mondiale per sostenere Charles in compagnia del cucciolo Leo, ma chi è Alexandra Saint Mleux?  Nata a Calais, nel nord della Francia, classe 2002, ha origini messicane ed è una storica dell'arte e influencer; laureata all'École du Louvre, ha lavorato nelle case d'asta di Monte-Carlo ma ha anche cuna carriera da modella. E' cresciuta nel Principato, dove ha conosciuto Leclerc.

