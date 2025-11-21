George Kurtz diventa co-proprietario del team Mercedes-AMG PETRONAS F1 attraverso l'acquisizione di una quota di minoranza di Toto Wolff (5%). Il fondatore e Ceo di CrowdStrike è stato nominato consulente tecnologico. Non cambia (al momento) la struttura e la governace della scuderia di Brackley

George Kurtz entra ufficialmente in Mercedes. Il team di Brackley e il fondatore nonché Ceo di CrowdStrike, hanno definito e annunciato il suo ingresso come co-proprietario e la nomina come Consulente Tecnologico. La governance della scuderia, con Toto Wolff al comando, al momento non cambia. Kurtz ha acquisito il 5% delle quote di proprietà dell'attuale team principal (che detiene un terzo del team in partnership con Mercedes Benz e Ineso).

Chi è George Kurtz Kurtz è un pilota di endurance (vincitore nel 2023 a Le Mans) e un leader aziendale stimato a livello mondiale, che ha creato l'azienda di sicurezza informatica basata sull'intelligenza artificiale di maggior successo dell'era moderna. Ha creato e sviluppato team e progetti di innovazione di livello mondiale. La combinazione di esperienza di Kurtz spazia in modo unico tra sicurezza informatica, operazioni tecnologiche su larga scala e sport motoristici professionistici. "Per vincere nelle corse e nella sicurezza informatica servono velocità, precisione e innovazione. I millisecondi contano. L'esecuzione conta. I dati vincono", ha affermato Kurtz.