F1, George Kurts acquista il 5% di Mercedes: Toto Wolff resta team principal

L'ANNUNCIO

George Kurtz diventa co-proprietario del team Mercedes-AMG PETRONAS F1 attraverso l'acquisizione di una quota di minoranza di Toto Wolff (5%). Il fondatore e Ceo di CrowdStrike è stato nominato consulente tecnologico. Non cambia (al momento) la struttura e la governace della scuderia di Brackley

George Kurtz entra ufficialmente in Mercedes. Il team di Brackley e il fondatore nonché Ceo di CrowdStrike, hanno definito e annunciato il suo ingresso come co-proprietario e la nomina come Consulente Tecnologico. La governance della scuderia, con Toto Wolff al comando, al momento non cambia. Kurtz ha acquisito il 5% delle quote di proprietà dell'attuale team principal (che detiene un terzo del team in partnership con Mercedes Benz e Ineso).

Chi è George Kurtz

Kurtz è un pilota di endurance (vincitore nel 2023 a Le Mans) e un leader aziendale stimato a livello mondiale, che ha creato l'azienda di sicurezza informatica basata sull'intelligenza artificiale di maggior successo dell'era moderna. Ha creato e sviluppato team e progetti di innovazione di livello mondiale. La combinazione di esperienza di Kurtz spazia in modo unico tra sicurezza informatica, operazioni tecnologiche su larga scala e sport motoristici professionistici. "Per vincere nelle corse e nella sicurezza informatica servono velocità, precisione e innovazione. I millisecondi contano. L'esecuzione conta. I dati vincono", ha affermato Kurtz.

Wolff resta team principal: "Con George una visione specifica sempre più rilevante per il futuro Mercedes"

"Il background di George è insolito nella sua vastità: è un pilota, un fedele ambasciatore sportivo per Mercedes-AMG e un imprenditore eccezionale. Comprende sia le esigenze delle corse automobilistiche sia le realtà legate alla creazione e allo sviluppo di aziende tecnologiche. Questa combinazione apporta una visione specifica che è sempre più rilevante per il futuro della Formula 1."

